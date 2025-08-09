Flipar

Veja países sem nenhum brasileiro morando

Uma frase popular diz que 'tem brasileiro em tudo que é canto'. Mas saiba que ela não se aplica a todo lugar do mundo. Conheça os países que não têm nenhum brasileiro!

ANDORRA (Europa) - População: 80 mil - Capital: Andorra-a-velha

BUTÃO (Ásia) - População: 778 mil - Capital: Timphu

COMORES (África) - População: 820 mil - Capital: Moroni

DJIBUTI (África) - População: 1,1 milhão - Capital: Djibuti

DOMINICA (América do Norte) - População: 71 mil - Capital: Roseau

ERITREIA (África) - População: 3,6 milhões - Capital: Asmara

GRANADA (América do Norte) - População: 124 mil - Capital: São Jorge.

IÊMEN (Oriente Médio) - População: 32 milhões - Capital: Saná

ILHAS COOK (Oceania) - População: 18 mil - Capital: Avarua

ILHAS MARSHALL (Oceania) - População: 43 mil - Capital: Majuro

ILHAS SALOMÃO (Oceania) - População: 708 mil - Capital: Honiara

LESOTO (África) - População: 2,2 milhões - Capital: Maseru

LIECHTENSTEIN (Europa) - População: 39 mil - Capital: Vaduz

MAURICIO (África) - População: 1,2 milhão - Capital: Porto Luís

NAURU (Oceania) - População: 12 mil - Capital: Yaren

QUIRIBATI (Oceania) - População: 128 mil - Capital: Tarawa

PALAU (Oceania) - População: 18 mil - Capital: Ngerulmud

REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA (África) - População: 5,4 milhões - Capital: Bangui

SAMOA (Oceania) - População: 218 mil - Capital: Apia

SÃO VICENTE E GRANADINAS (América do Norte) - População: 104 mil - Capital: Kingstown

TONGA (Oceania) - População: 106 mil - Capital: Nucualofal

TURQUEMENISTÃO (Ásia) - População: 6,3 milhões - Capital: Asgabade

TUVALU (Oceania) - População: 11 mil - Capital: Funafuti

