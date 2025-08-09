Veja países sem nenhum brasileiro morando

ANDORRA (Europa) - População: 80 mil - Capital: Andorra-a-velha
BUTÃO (Ásia) - População: 778 mil - Capital: Timphu
COMORES (África) - População: 820 mil - Capital: Moroni
DJIBUTI (África) - População: 1,1 milhão - Capital: Djibuti
DOMINICA (América do Norte) - População: 71 mil - Capital: Roseau
ERITREIA (África) - População: 3,6 milhões - Capital: Asmara
GRANADA (América do Norte) - População: 124 mil - Capital: São Jorge.
IÊMEN (Oriente Médio) - População: 32 milhões - Capital: Saná
ILHAS COOK (Oceania) - População: 18 mil - Capital: Avarua
ILHAS MARSHALL (Oceania) - População: 43 mil - Capital: Majuro
ILHAS SALOMÃO (Oceania) - População: 708 mil - Capital: Honiara
LESOTO (África) - População: 2,2 milhões - Capital: Maseru
LIECHTENSTEIN (Europa) - População: 39 mil - Capital: Vaduz
MAURICIO (África) - População: 1,2 milhão - Capital: Porto Luís
NAURU (Oceania) - População: 12 mil - Capital: Yaren
QUIRIBATI (Oceania) - População: 128 mil - Capital: Tarawa
PALAU (Oceania) - População: 18 mil - Capital: Ngerulmud
REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA (África) - População: 5,4 milhões - Capital: Bangui
SAMOA (Oceania) - População: 218 mil - Capital: Apia
SÃO VICENTE E GRANADINAS (América do Norte) - População: 104 mil - Capital: Kingstown
TONGA (Oceania) - População: 106 mil - Capital: Nucualofal
TURQUEMENISTÃO (Ásia) - População: 6,3 milhões - Capital: Asgabade
TUVALU (Oceania) - População: 11 mil - Capital: Funafuti