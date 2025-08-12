InícioPolítica
Congresso

Oposição fala em cautela ao citar projeto para regular redes sociais

Após vídeo de Felca expor "adultização" infantil, governo prepara proposta para regulamentar as redes sociais. Domingos Sávio (PL-MG), porém, defende punição sem "acabar com a liberdade de expressão"

Não podemos admitir que, sob o pretexto de punir crimes, cometamos outro contra a Constituição", afirmou o parlamentar. Segundo ele, a depender da proposta, pode "acabar com a liberdade de expressão" - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
Ao deixar a reunião de líderes partidários na Câmara nesta terça-feira (12/8), o deputado Domingos Sávio (PL-MG) destacou que o Brasil precisa combater crimes virtuais, especialmente a exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais. Porém, ele enfatizou que isso deve ser feito sem abrir mão da liberdade de expressão, garantida pela Constituição.

“Não podemos admitir que, sob o pretexto de punir crimes, cometamos outro contra a Constituição”, afirmou o parlamentar. Segundo ele, a depender da proposta, pode “acabar com a liberdade de expressão”.  

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), abriu a reunião apresentando como prioridade o enfrentamento da “adultização” e do uso criminoso de menores nas plataformas digitais.

A partir disso, segundo o parlamentar, Motta propôs a criação de uma comissão geral para debater o tema com a participação ampla de parlamentares, da sociedade civil e de influenciadores digitais. Domingos Sávio destacou que existem mais de 60 projetos de lei sobre o assunto e defendeu que a discussão seja madura e responsável.

Também hoje, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, anunciou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhará ao Congresso um projeto de lei para regulamentar as redes sociais “nos próximos dias”. A iniciativa busca estabelecer regras para combater crimes virtuais, em especial aqueles que atingem menores de idade, como pedofilia e exploração infantil.

No Senado, já tramita o PL 2628/22, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que prevê mecanismos como controle parental, verificação de idade e multas para plataformas que não removerem conteúdo abusivo. O texto, aprovado no Senado, pode ser votado em regime de urgência na Câmara, evitando passar por comissões. 

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 12/08/2025 14:55 / atualizado em 12/08/2025 14:55
