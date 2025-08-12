No CNJ, Fachin aponta "ataques" ao Judiciário e fala em "erosão da democracia"

O magistrado tomará posse como presidente do STF em 29 de setembro - (crédito: Antonio Augusto/STF)

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, disse, nesta terça-feira (12/8), que é “tempo de apreensão” na América, com constantes "ataques à independência", principalmente ao Poder Judiciário. As declarações foram dadas durante sessão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

"Vivemos tempos de apreensão, com tentativas de erosão democrática e com ataques à independência judicial na América. E aí que se situam essas próprias tentativas de enfraquecimento da convenção e das decisões da Corte Interamericana", afirmou Fachin.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No discurso, o ministro também destacou que cabe ao Brasil cumprir os tratados internacionais, especialmente no campo dos direitos humanos.

“Temos à nossa frente o dever de dar efetividade aos compromissos assumidos soberanamente pelo Brasil. Dever de respeitar, de defender e de proteger os direitos humanos em nossa região, integrando e harmonizando a legislação doméstica à legislação internacional”, enfatizou.

Leia também: Ministro Fachin celebra uma década no STF

O magistrado tomará posse como presidente do STF em 29 de setembro. Na mesma cerimônia, o ministro Alexandre de Moraes assumirá como vice-presidente. Recentemente, Fachin também teve o seu visto norte-americano suspenso pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.