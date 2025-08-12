Redes não são "ambiente seguro" para crianças, diz Janja após vídeo de Felca

"A amplificação do tema reitera a urgência da regulamentação e aproxima da pauta vozes que podem somar forças a essa luta", destacou Janja - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A primeira-dama Janja da Silva voltou a defender nesta terça-feira (12/8) a regulamentação das plataformas digitais. Em postagem no Instagram, publicou nota afirmando que as redes não são “ambiente seguro” para crianças e adolescentes, em meio à repercussão de denúncia feita pelo influenciador Felca.

Ela argumentou que o tema não deveria ser palco para disputas políticas, e que toda criança tem direito a viver em segurança, dentro e fora do ambiente digital.

“As redes sociais não são um ambiente seguro para crianças e adolescentes. Como já disse reiteradas vezes, nossas crianças correm riscos seríssimos na internet, sendo expostas a todo tipo de violência”, disse a primeira-dama.

“Nos últimos dias a pauta ganhou ainda mais força escancarando a dimensão da problemática e reforçando o alerta: precisamos regulamentar as redes sociais para tornar o ambiente digital um lugar seguro”, acrescentou Janja.

Na semana passada, Felca publicou um vídeo em sua conta no YouTube denunciando casos de sexualização e “adultização” de crianças nas plataformas, bem com a falta de mecanismos de moderação das big techs.

Governo vai enviar projeto

Além de Janja, membros do governo se manifestaram a favor da regulamentação. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviará “nos próximos dias” uma proposta ao Congresso Nacional.

Na postagem, Janja alertou também que é preciso reforçar a supervisão das famílias sobre o conteúdo consumido nas redes, e que toda criança tem o direito de crescer protegida dentro e fora do ambiente virtual.

“A amplificação do tema reitera a urgência da regulamentação e aproxima da pauta vozes que podem somar forças a essa luta. Essa é uma causa de toda a sociedade brasileira e não deve ser sequestrada pela disputa política”, enfatizou Janja.

