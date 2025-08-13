Sindicatos pregam união para enfrentar tarifaço de Trump

Durante a cerimônia de assinatura da Medida Provisória “Brasil soberano”, realizada nesta quarta-feira (13/8), o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, reforçou que o momento exige união entre capital, trabalho e governo para enfrentar os impactos do chamado “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.
“Estamos unidos na defesa do país, unidos pela nossa soberania, unidos pela nossa democracia e fortalecendo as nossas instituições. Só assim vamos enfrentar isso”, afirmou Torres, destacando que trabalhadores e empresários precisam agir lado a lado para preservar empregos e proteger a economia nacional.
Segundo ele, o pacote anunciado pelo governo traz “tranquilidade” ao setor produtivo e ao agronegócio, contemplando medidas para manter a mão de obra ativa no país. “Capital, trabalho e recursos unidos, podemos sim enfrentar essa loucura que estão fazendo com a gente no Brasil e no mundo”, disse.
O dirigente sindical elogiou a postura do presidente Lula e de sua equipe na condução da resposta ao aumento tarifário, classificando-a como “tranquila e firme”. Para Torres, a serenidade do governo demonstra seriedade e compromisso com a soberania nacional, mesmo diante de ataques sucessivos à economia.
“Conte com os trabalhadores, conte com as centrais sindicais. Para nós, trabalhadores e trabalhadoras, só a luta vale a pena”, concluiu.
