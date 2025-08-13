Líder da oposição critica MP do governo para amenizar impacto do tarifaço: "Eleitoreira"

Na avaliação de Zucco, as medidas econômicas não substituem "o comércio sólido e sistemático" que, segundo ele, foi prejudicado por uma política externa "ideológica" e por "irresponsabilidade diplomática" - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

A oposição criticou o pacote de medidas apresentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira (13/8) para mitigar os impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. O líder oposicionista na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS), classificou a medida provisória (MP) como “paliativa, eleitoreira e incapaz de resolver o problema real”.

Para Zucco, a prioridade do governo deveria ser restabelecer relações diplomáticas diretas com Washington, evitando comentários sobre os Estados Unidos em fóruns internacionais e abandonando o que chama de “alinhamento automático a ditaduras”.

O pacote, formalizado por meio da MP “Brasil Soberano”, prevê a liberação de R$ 30 bilhões em crédito para setores brasileiros mais dependentes das exportações ao mercado norte-americano, além da ampliação do programa Reintegra e de incentivos a compras governamentais de alimentos e produtos perecíveis.

Segundo o governo, as empresas que acessarem as linhas de crédito terão de manter o número de empregos. Os recursos virão do Fundo Garantidor de Exportações (FGE), com prioridade para companhias mais afetadas pelo chamado tarifaço. Entre as ações anunciadas, está também o aumento das compras governamentais de produtos perecíveis, medida que pretende absorver excedentes do mercado interno. O setor de carnes, por exemplo, já alertou que as tarifas inviabilizam parte das vendas para os EUA.

Na avaliação de Zucco, as medidas econômicas não substituem “o comércio sólido e sistemático” que, segundo ele, foi prejudicado por uma política externa “ideológica” e por “irresponsabilidade diplomática”. Em nota, ele critica declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante o anúncio desta quarta, e acusa o governo de “maquiar” a crise comercial com ações de cunho político.

O anúncio do governo ocorreu mais cedo no Palácio do Planalto, com a presença de ministros, empresários e sindicalistas, bem como dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

O texto da MP foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

