Governadores se reúnem em Belém para debater estratégias para a COP30

Chefes do Executivo estaduais durante a 16ª edição do Fórum Nacional de Governadores em Brasília em 10 de dezembro do ano passado - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Belém sedia, nesta quarta-feira (13/8), a 17ª edição do Fórum Nacional de Governadores, que definirá a estratégia dos estados brasileiros para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudança do Clima (COP30). O encontro acontece no Parque da Cidade, principal espaço destinado aos diálogos da Blue e Green Zone da conferência.

Faltando menos de 100 dias para a conferência, o fórum tem como objetivo fortalecer uma posição unificada dos estados brasileiros em relação à agenda climática. Marcada para ocorrer de 10 a 21 de novembro na capital paraense, a cúpula reunirá representantes de mais de 190 países em negociações decisivas para o enfrentamento da crise climática.



A programação do evento de hoje inclui a apresentação das contribuições estaduais em temas como descarbonização, financiamento climático, justiça ambiental e transição energética. Anfitrião da COP30 e governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), destacou que o momento exige liderança política e união entre os entes federativos para que o Brasil chegue à conferência com propostas concretas, alinhadas aos desafios da Amazônia e à percepção global sobre o país.

“A COP30 é uma oportunidade histórica para o Brasil e, especialmente, para a Amazônia. Belém será a porta-voz de um país que quer crescer com responsabilidade climática e justiça social”, disse Barbalho.

“Reunir os governadores aqui, no Parque da Cidade, a menos de 100 dias da conferência, reforça o compromisso federativo com uma agenda que não é apenas ambiental, mas de desenvolvimento. O Brasil precisa falar ao mundo com uma só voz. E essa voz nasce da união dos nossos estados”, acrescentou o governador.

O coordenador do Fórum e governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que se trata de uma edição especial. “É de extrema importância para o momento que vivemos, marcado por mudanças climáticas, preservação da Amazônia, transição energética e a revisão do Acordo de Paris. Cada governador poderá compartilhar as ações que vem desenvolvendo em seu estado, e com o Distrito Federal não será diferente”, afirmou.

