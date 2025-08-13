Em acareação, Cid confirma que Bolsonaro pediu o monitoramento de Moraes

Cid manteve na acareação a sua versão de que teria pedido a Câmara, também réu na ação penal, para acompanhar a agenda de Moraes, a pedido de Bolsonaro - (crédito: Evaristo Sa/AFP)

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, reiterou, nesta quarta-feira (13/8), sua versão sobre o monitoramento de autoridades, como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a elaboração da chamada “minuta do golpe”, documento que apresenta instrumentos jurídicos para contestar o resultado da eleição presidencial de 2022 — em que Jair Bolsonaro (PL) saiu derrotado.

Moraes fez hoje uma audiência de acareação entre Mauro Cid e o coronel da reserva do Exército Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro. Além do magistrado, relator da ação, também acompanharam a audiência o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os advogados dos réus. Esse é o procedimento em que as pessoas envolvidas apresentam sua versão dos fatos frente a frente, com o objetivo de apurar a verdade.

Leia também: Bolsonaro e núcleo 1 têm até hoje para apresentar alegações finais no STF

Cid manteve o relato de que pediu a Câmara, também réu na ação penal, para acompanhar a agenda de Moraes, a pedido de Bolsonaro, que temia uma reunião do magistrado com o então vice-presidente Hamilton Mourão.

No entanto, o militar reiterou que não sabe se Câmara teve relação com um outro monitoramento, ligado ao “Punhal Verde e Amarelo”, que previa o assassinato de Moraes, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu vice, Geraldo Alckmin.

Segundo a ata da acareação, "a defesa do réu Marcelo Câmara solicitou que fosse esclarecido que, em relação ao segundo momento, monitoramento no final de dezembro, não há nenhuma relação com a citada operação 'Punhal Verde e Amarelo', e esse monitoramento foi solicitado diretamente pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro".

O documento registrou que Câmara expôs que "o monitoramento que realizava sempre era pontual com finalidade de 'acertar agendas' e que jamais esses monitoramentos foram realizados para qualquer operação".

Minuta do golpe



Sobre a minuta do golpe, encontrada pela Polícia Federal, Cid disse que não afirmou na delação que o documento que Marcelo Câmara teria tido acesso era o mesmo que o também réu Filipe Martins teria apresentado a Bolsonaro.

“Que o réu colaborador confirmou o depoimento dado anteriormente como informante do juízo, porém esclareceu que ao se referir ao conhecimento que o réu Marcelo Câmara tinha sobre a tramitação de uma minuta de decreto no Palácio, não quis afirmar que essa minuta era aquela apresentada por Filipe Martins ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro."

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular