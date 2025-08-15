Ataque de Trump contra o Mais Médicos é infundado, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta sexta-feira (15/8) que as recentes sanções contra servidores brasileiros que atuaram na criação do programa Mais Médicos são “mais um ataque infundado do presidente dos Estados Unidos”.
Rui defendeu que o Brasil não vai se curvar a inverdades ou agressões gratuitas e que é preciso aproximar a relação comercial com outros países, abrindo novos mercados para os produtos alvo do tarifaço.
-
Leia também: Lula vai enviar projeto de regulação das redes ao Congresso "nos próximos dias", diz Rui Costa
“É desinformação ou provocação premeditada? Mais um ataque infundado do presidente dos Estados Unidos contra o Brasil — desta vez, mirando o programa Mais Médicos”, escreveu o ministro em suas redes sociais.
É DESINFORMAÇÃO OU PROVOCAÇÃO PREMEDITADA?
Mais um ataque infundado do presidente dos Estados Unidos contra o Brasil — desta vez, mirando o programa Mais Médicos. É preciso refrescar a memória: há 12 anos, o Brasil contou, com orgulho, com a colaboração de médicos cubanos para…— Rui Costa (@costa_rui) August 15, 2025
Ele citou que o Brasil contou “com orgulho” com a colaboração de médicos cubanos em 2013, mas que hoje mais de 90% dos profissionais inscritos no programa são brasileiros. Para o ministro, o discurso do governo do presidente Donald Trump é “falso e mal-intencionado”.
“Se os Estados Unidos escolheram um presidente que não gosta do Brasil e preferem minar as relações com o nosso país, não vamos adular. Devemos, sim, acelerar nossa integração com outros parceiros estratégicos no cenário internacional”, escreveu ainda Rui Costa.
Abertura de novos mercados
O titular da Casa Civil também destacou o pacote de medidas anunciadas para os exportadores afetados pela sobretaxa de 50%, que inclui R$ 30 bilhões em linhas de crédito, e disse que a abertura de novos mercados é outro objetivo central do país no momento.
“Estamos convencidos de que o principal apoio que o governo brasileiro pode dar aos empresários é abrir as portas para que outras nações comprem os produtos que os EUA estão taxando”, concluiu Rui.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular