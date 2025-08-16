Zema diz que vai livrar o Brasil do 'Lulismo, parasitas e facções'

São Paulo - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse, no lançamento da sua pré-candidatura à Presidência da República, neste sábado (16/8), que entra na disputa pelo Palácio do Planalto com o objetivo de livrar o Brasil do "Lulismo, dos parasitas e das facções criminosas". A fala do governador mineiro deve guiar o tom da campanha eleitoral rumo à Presidência.

Com slogan "O Brasil primeiro" e o discurso de "PT nunca mais", o governador mineiro disse que está confiante para as eleições de 2026. "Vamos chegar a Brasília para varrer o PT do mapa, para acabar com os abusos de Alexandre de Moraes. Vamos chegar a Brasília para liberar o Brasil. O lulismo está afundando o Brasil e está na hora de virar a página", disse o governador em evento com apoiadores e políticos do Novo.

O discurso de combate às facções criminosas e o reforço da segurança pública também esteve presente na fala do governador mineiro. Zema disse que o Brasil vive “sob a tirania das facções” e que será preciso mobilizar todas as forças de segurança para enfrentar o crime organizado.

Leia também: Troca de farpas entre Zema e Lula com clima de campanha eleitoral

“São pessoas que pagam mais caro pela água, pela internet, pela energia e pelo gás. E as facções ameaçam transformar o Brasil em um narcoestado. Temos de agir já com relação a isso”, disse o governador.

Críticas ao Judiciário

Zema também voltou suas críticas ao Judiciário, acusando o terceiro poder de gastar “mais de R$ 10 bilhões em salários acima do teto”. Segundo ele, privilégios como aposentadorias especiais e pensões elevam essa conta para cerca de R$ 100 bilhões anuais. “Reformar o Estado e liquidar esses privilégios é decisivo para o Brasil avançar”, afirmou.

Economia

No campo econômico, o pré-candidato atacou a política fiscal do governo Lula, que chamou de “anabolizante”, e comparou o momento atual a crises passadas. “O Brasil caminha hoje na direção de outra crise econômica, porque está crescendo à base de anabolizante. A visão petista de que gasto é vida é uma idiotice sem tamanho”, disparou.

Zema também voltou a defender a saída do Brasil do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, criticando a aproximação do país com “nações que se opõem aos valores ocidentais”. “Sai do BRICS, Brasil”.

Pré-candidatura

O partido Novo lança nestou sábado a pré-candidatura de Zema à Presidência da República. O evento aconteceu durante o 9º Encontro Nacional da legenda, na sede da Câmara Americana de Comércio, em São Paulo, e marca a entrada oficial do mineiro na corrida pelo Palácio do Planalto.