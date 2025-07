Zema diz que ação contra Bolsonaro é "ato absurdo de perseguição política"

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), criticou, nesta sexta-feira (18/7), as medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em publicação nas redes sociais, Zema classificou a decisão como um "ato absurdo de perseguição política".



























"Censuraram suas redes, proibiram de falar com o filho e obrigaram a usar tornozeleira eletrônica. Tudo isso num processo cheio de abusos e ilegalidades", disse.

A manifestação de Zema ocorre após a deflagração de uma operação da Polícia Federal (PF) em Brasília, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro passará a ser monitorado por tornozeleira eletrônica, está proibido de acessar redes sociais e de manter contato com outros investigados, o que inclui o filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), além de cumprir recolhimento domiciliar noturno.

Para o governador mineiro, a atuação do Judiciário compromete o equilíbrio institucional. "Não existe democracia quando a Justiça é politizada", criticou.









































As medidas fazem parte de uma investigação que tramita sob sigilo no STF. Durante a operação, a PF também encontrou cerca de 14 mil dólares em espécie na casa do ex-presidente.