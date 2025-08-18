Com Noboa, Lula diz que Brasil e Equador devem ampliar comércio

Lula disse que o Brasil está disposto a facilitar a compra de produtos equatorianos, e que espera a mesma disposição do lado de lá para produtos brasileiros, como a carne suína - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta segunda-feira (18/8) que há “muito espaço” para ampliar a relação comercial entre Brasil e Equador. A fala ocorreu logo após reunião com o presidente do país vizinho, Daniel Noboa, no Palácio do Planalto.

O petista afirmou que o Brasil está disposto a facilitar a compra de produtos equatorianos e que espera gesto semelhante do Equador, citando como exemplo a carne suína. A reunião com Noboa ocorre em meio à movimentação do Brasil para diversificar mercados em resposta ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos.

“Equador e Brasil têm muito espaço para ampliar o comércio bilateral, com superavit de US$ 850 milhões em favor do Brasil. Disse ao presidente Noboa que estamos dispostos a trabalhar por um comércio mais equilibrado reduzindo barreiras a produtos equatorianos”, declarou Lula.

O chefe do Executivo disse ainda que prepara o cumprimento de decisão judicial que determinou a abertura do mercado brasileiro para a banana produzida no Equador, bem como reconheceu a necessidade de retomar a importação de camarão do país vizinho.

“Da mesma forma, tenho certeza de que o governo do Equador estará atento aos produtos de interesse do Brasil, a começar pela carne suína”, comentou Lula. A carne suína é um dos itens sujeitos à sobretaxa de 50%.

O presidente também disse que é necessário atualizar o acordo entre Mercosul e Equador, assinado há 20 anos, e celebrou o anúncio da retomada de voos diretos entre São Paulo e Quito, prevista para 2026.

Segurança pública e digital

Lula e Noboa também deram destaque à área da segurança pública, especialmente o combate ao crime organizado.

“Reforcei ao presidente Noboa a oferta brasileira de cooperação em segurança pública. Vamos reabrir a adidância da Polícia Federal em Quito, e já promovemos treinamento sobre a investigação de crimes financeiros”, comentou o petista.

Também disse ter alertado Noboa sobre crimes cometidos nas redes sociais e sobre a necessidade de regulamentação das plataformas.

“Nossas sociedades estarão sob constante ameaça sem regulação das big techs. Esse é o grande desafio contemporâneo de todos os Estados. As redes digitais não podem ser terra sem lei”, frisou Lula.

Parceria

Foi a primeira vez em 18 anos que um presidente do Equador visita o Brasil. Noboa é um político de direita, aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Seu governo é marcado por controvérsias na área de segurança e combate ao crime organizado, incluindo o uso das Forças Armadas e repressão pelas forças de segurança.

Em seu discurso, Lula destacou que a visita de Noboa mostra a importância do diálogo entre países, mesmo que haja diferenças políticas entre seus governos.

“É importante marcar o dia 18 de agosto de 2025 como o grande dia do recomeço da relação política, comercial, cultural, tecnológica com o Equador. Conte conosco, presidente”, concluiu Lula.

