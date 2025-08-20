InícioPolítica
Câmara vota, nesta quarta (20/8), projeto contra adultização de crianças

Texto prevê o combate à exploração infantil nas redes sociais e obriga as plataformas a proteger menores de idade no ambiente digital

Entre os principais pontos estão as obrigações impostas a plataformas digitais de garantir a proteção e a privacidade de crianças e adolescentes - (crédito: Kayo Magalhaes)
A Câmara vai votar, nesta quarta-feira, o projeto de lei que combate a adultização de crianças nas redes sociais e obriga as plataformas a proteger menores de idade no ambiente digital. A urgência do texto foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, nesta terça-feira, apesar dos protestos da ala bolsonarista e de um bate-boca com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). A oposição anunciou que fará obstrução à votação do tema. O grupo alega que o projeto, já aprovado no Senado, dá poderes ao governo para censurar opositores nas redes sociais.

Entre os principais pontos estão as obrigações impostas a plataformas digitais de garantir a proteção e a privacidade de crianças e adolescentes. Segundo o texto, as empresas não adequadas para esses públicos precisarão adotar mecanismos para evitar o uso e verificar a identidade dos usuários. As big techs também serão obrigadas a vincular perfis de crianças aos dos respectivos responsáveis legais, além de informá-los sobre a inadequação de serviços.

Redes sociais também ficam proibidas de criar perfis comportamentais de crianças e adolescentes a partir do monitoramento para venda de publicidade e terão de prevenir e mitigar o acesso e a exposição a conteúdos como exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, bullyng, assédio, violência física, publicidade de serviços ou produtos destinados a adultos, como jogos de azar e drogas lícitas.

Terão, ainda, que comunicar às autoridades quando detectarem conteúdos de exploração e abuso sexual infantil. Empresas que descumprirem as regras poderão ser multadas em até 10% do faturamento no Brasil, com limite de R$ 50 milhões por infração. O montante arrecadado com multas será destinado ao Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente. As plataformas poderão, ainda, ser suspensas ou proibidas de atuar no Brasil.

O assunto virou prioridade na Câmara com a repercussão do vídeo do youtuber Felca, publicado no início de agosto, com denúncias sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes em redes sociais. O tema também entrou no radar do governo Lula, que iniciou uma campanha com uma série de publicações em redes sociais alertando para a importância de discutir o assunto e apoiando o projeto em discussão na Câmara.

A decisão de incluir o requerimento de urgência ocorreu depois de uma reunião de líderes na manhã desta terça-feira, mas Hugo Motta já havia anunciado que a Casa daria celeridade às discussões sobre o assunto. "Eu penso que essa é uma pauta urgente da sociedade brasileira. Temos hoje muita preocupação, principalmente todas as famílias do nosso país, com relação a essa questão do ambiente digital, principalmente no que diz respeito à proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes", disse Motta antes da reunião de líderes.

Resistência

Depois da reunião, líderes de partidos de oposição criticaram a medida. O líder do Novo, Marcel van Hattem (RS), defendeu as big techs e argumentou que já há regras rígidas para o setor no Brasil. Ele culpou as autoridades responsáveis por investigar crimes na internet pelas falhas. Para ele, os casos de crianças exploradas por influenciadores por dinheiro só foram possíveis porque a polícia não atuou "no tempo correto".

"As redes têm sua responsabilidade, por meio do Marco Civil da Internet. Existe já a regulamentação — aliás, uma regulamentação bastante recente (...). O que se faz, muitas vezes, é uma cortina de fumaça sobre a inabilidade das instâncias investigativas", afirmou o parlamentar. Ele argumentou que o projeto é um pretexto para dar poderes de "censura" ao governo federal.

A líder da minoria, Caroline de Toni (PL-SC), foi na mesma linha. "O que a gente quer é uma legislação que una os partidos em prol da proteção dos menores, e não um pretexto para poder censurar", disse a deputada.

Parlamentares da base criticaram o posicionamento da oposição. O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE) afirmou que as redes sociais são uma "terra sem lei". "A oposição extremista ainda está muito atrasada em relação à regulação das big techs. O argumento de que regular é 'censura' está superado. A violência nas redes derrubou esse argumento", frisou. "Não só os pedófilos barbarizam nas redes, terra sem lei, mas os neonazistas, os produtores de fake news e o crime organizado, em geral. O Brasil precisa se livrar do atraso organizado e aprovar uma lei no padrão da União Europeia, da Austrália, do Canadá e de outros países democráticos mundo afora.".

O líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), também criticou a oposição e defendeu a necessidade de avançar com o tema. "É algo imoral que a gente não consiga fazer uma legislação que minimamente proíba que pedófilos, que pessoas ganhem dinheiro com isso", ressaltou.

 

Israel Medeiros

Repórter

Setorista no Congresso Nacional. Foi editor no Poder360, analista político e tem passagens pelo Brasil 61 e TSE. Tem especialização em macroeconomia e finanças internacionais.

Por Israel Medeiros
postado em 20/08/2025 03:55
