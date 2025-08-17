Felca fala após vídeo em que denuncia adultização: "Internet é para adultos"

Felca diz que a internet "é um ambiente para adultos" - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O youtuber e influenciador Felipe Bressanim, mais conhecido como Felca, falou, pela primeira vez em televisão aberta, sobre a repercussão do vídeo em que denuncia a adultização. A publicação, que conta com 44 milhões de visualizações no Youtube, expõe perfis que ganham dinheiro com a exposição de crianças e adolescentes na internet, entre eles o de Hytalo Santos, que foi preso preventivamente após denúncia do Ministério Público. Em entrevista ao programa Altas Horas, da TV Globo, no sábado (16/8), Felca disse que a internet "é um ambiente para adultos".

"Criança não deve produzir conteúdo na internet. Internet é um ambiente para adultos. A exposição não é algo fácil de lidar, vem com críticas, às vezes com um assédio, e criança não está preparada para receber qualquer tipo dessas coisas", afirmou Felca.



Veja o vídeo:

O youtuber defende que o acesso às redes sociais por crianças e adolescentes deve ser supervisionado pelos pais ou responsáveis. "É muito fácil a criança sair de uma animação divertida para um conteúdo não apropriado", pontua.

Felca comemorou a repercussão do vídeo. "Eu fico muito feliz, porque não é sobre mim, não é sobre eu como pessoa. É sobre a causa mesmo", frisou. O youtuber também contou que sabe que virão críticas, ameaças e processos contra ele, mas ressaltou: "Quem tem que ter medo são eles, não uma pessoa que está denunciando".



