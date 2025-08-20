Lindbergh acusa Eduardo Bolsonaro de causar prejuízo de R$ 40 bilhões ao Brasil

Filho de Jair Bolsonaro responde atualmente a quatro processos no Conselho de Ética da Câmara - (crédito: Mário Agra e Kayo Magalhães/Câmara)

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), acusou nesta quarta-feira (20/8), em suas redes sociais, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de ter provocado um prejuízo de R$ 40 bilhões ao Brasil. Segundo o petista, o montante corresponde aos custos do programa Brasil Soberano, lançado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva para reduzir os impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Lindbergh afirmou que os recursos mobilizados pelo Executivo refletem diretamente os efeitos das articulações internacionais atribuídas ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Eu vejo agora falarem que, com a Lei Magnitsky, os bancos podem perder R$ 40 bilhões. A culpa é de quem? Do Flávio Dino, não. Nós temos leis nacionais. A culpa é dessa turma que está conspirando. O prejuízo causado por Eduardo Bolsonaro ao Brasil já passou de R$ 40 bilhões, que foram os recursos que Lula utilizou para implementar o Brasil Soberano, protegendo empregos e empresas”, escreveu.

O parlamentar também citou os resultados de uma pesquisa de opinião que avaliou a percepção popular sobre as medidas tarifárias impostas pelo governo norte-americano e a postura do deputado do PL. “Na pergunta se Trump está certo ou errado em impor tarifas, 71% responderam que ele está errado. Na pergunta se Eduardo Bolsonaro defende os interesses do Brasil ou os interesses dele e da família Bolsonaro, 69% disseram que ele defende os interesses próprios e da família. Apenas 23% afirmaram que ele defende os interesses do Brasil”, acrescentou.

A declaração de Lindbergh amplia o embate político em torno das sanções comerciais e reforça as críticas que Eduardo Bolsonaro vem enfrentando no Congresso. O parlamentar do PL responde atualmente a quatro processos no Conselho de Ética da Câmara, enquanto sua atuação em temas de política externa continua a gerar controvérsia.

