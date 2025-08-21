Lula cita fake news sobre clones e brinca: "Já sou o quinto Lula"

Ao comentar sobre sua saúde, o presidente citou teoria da conspiração sobre ser substituído por clones: "já sou o quinto Lula". - (crédito: Platobr Politica)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta quinta-feira (21/8) sobre sua saúde, e brincou com fake news sobre ter sido substituído por clones no passado. O chefe do Executivo disse ser o “quinto Lula”, ao citar comentários que recebeu nas redes por vídeo no qual subiu uma rampa correndo.

O petista garantiu que cuida da saúde, e sinalizou que busca o quarto mandato. Os comentários ocorreram no mesmo dia em que pesquisa Genial/Quaest mostrou Lula liderando todos os cenários na eleição de 2026.

“Vocês sabem que, nesse país, tem uma fábrica de mentiras. Tem uma mentira, por exemplo, que diz que eu já morri. Que eu sou um clone. Você viu que, esses dias, eu subi uma rampa correndo? Aí ‘ah, esse não é o Lula, esse é um clone, o Lula já foi’. Eu já sou o quinto Lula”, disse o presidente.

“Deus queira que eu seja o sétimo, oitavo, décimo Lula, porque eu quero viver até os 120 anos. Dizem que o céu é muito bom. Quem quiser minha vaga, pode pedir que eu dou. Eu quero viver aqui na terra mais um pouco”, acrescentou, durante evento para entrega de unidades móveis odontológicas em Sorocaba, São Paulo.

Teorias da conspiração que circulam há tempos nas redes alegam que Lula morreu e foi substituído por sósias ou por clones. Isso foi citado por alguns usuários do Instagram após Lula postar, na semana passada, um vídeo no qual subiu correndo uma rampa interna no segundo andar do Palácio do Planalto.

Nas últimas semanas, Lula voltou a adotar a estratégia de demonstrar que tem saúde para concorrer a um novo mandato em 2026, principalmente nas redes. A condição física do presidente, que completa 80 anos, é um dos pontos de atenção para a futura campanha, especialmente após o impacto do tema na derrota de Joe Biden para Donald Trump, nos Estados Unidos.

Preparação para 2026

No discurso, o presidente garantiu que cuida da saúde, especialmente das pernas, e que pratica corrida e caminhada diariamente. “Eu não quero me entrevar. Eu, qualquer dia, vou subir a rampa do Palácio do Planalto correndo para ver quem é que vai me acompanhar”, frisou.

Ao encerrar sua fala, o petista citou diretamente o plano para se reeleger em 2026 para um quarto mandato.

“Se preparem para a seguinte questão: um mandato do Lula incomodou muita gente. Dois mandatos incomodaram muito mais. Três mandatos, muito muito mais. Imagina, se tiver o quarto mandato, como é que eles vão ficar incomodados. Então se prepare, porque tem coisa aí pela frente”, declarou.

Pesquisa Genial/Quaest publicada hoje mostrou que Lula vence em todos os cenários nas projeções eleitorais contra nomes como Jair Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Eduardo Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Ratinho Júnior (PSD), Ronaldo Caiado (União) e Romeu Zema (Novo).

Entrega de 400 unidades odontológicas móveis

Lula participou de cerimônia para entregar 400 unidades odontológicas móveis em Sorocaba, São Paulo. O Executivo investiu R$ 152 milhões na ação por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Saúde, e os veículos vão beneficiar 400 municípios em todo o país, atingindo cerca de 1,4 milhão de pessoas, segundo o Planalto.

Serão 207 unidades para a região Nordeste, 95 para o Norte, 45 para o Sudeste, 32 para o Centro-Oeste e 21 para o Sul. Outros 400 veículos serão entregues até 2026. Cada um possui cadeira odontológica, aparelho de raio-x, canetas de alta e baixa rotação, dentre outros equipamentos. O Executivo prevê ainda que a frota seja renovada a cada cinco anos.

