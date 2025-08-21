Indiciamento de Bolsonaro e plano de fuga repercutem no exterior

Com 170 páginas, o relatório da Polícia Federal é categórico ao apontar que Bolsonaro e filho atuaram com o jornalista Paulo Figueiredo e o pastor Silas Malafaia com o objetivo de interferir na ação penal sobre o golpe - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho, Eduardo, pela Polícia Federal, nesta quarta-feira (20/8), por coação no curso do processo da trama golpista ganhou as manchetes da imprensa internacional. Os jornais do exterior também deram destaque ao plano do ex-presidente de pedir asilo político para o presidente da Argentina, Javier Milei.

Com 170 páginas, o relatório da PF é categórico ao apontar que pai e filho atuaram com o jornalista Paulo Figueiredo e o pastor Silas Malafaia com o objetivo de interferir na ação penal sobre o golpe. Com base no parecer, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou busca e apreensão contra Malafaia e medidas restritivas ao líder evangélico, como a retenção do passaporte e proibição de manter contato com Bolsonaro e Eduardo.

O jornal britânico The Guardian publicou a manchete "Polícia brasileira acusa Bolsonaro de planejar fuga para a Argentina em busca de asilo". Definindo o ex-presidente como um político de extrema direita, a notícia detalha que Bolsonaro pode enfrentar "uma pena de mais de 40 anos de prisão quando a Suprema Corte se reunir no próximo mês para decidir se ele é culpado de conspirar para anular o resultado da eleição presidencial de 2022".

Também na Europa, o veículo espanhol El País destacou a apreensão do celular de Bolsonaro no começo do mês e informou que a Polícia Federal produziu um relatório de 170 páginas solicitando uma nova acusação para Bolsonaro, a de obstrução no curso de processo.

O texto ainda afirma que a minuta para um pedido de asilo e "outras informações descobertas pelos agentes (no celular) ajudaram a Polícia Federal a pedir aos juízes (do STF) na quarta-feira, que processassem o ex-presidente, confinado em Brasília, e seu filho Eduardo, um deputado residente nos EUA, por tentativa de coagir o Supremo Tribunal Federal".

Na Argentina, o Clarín publicou uma notícia com o título "Jair Bolsonaro planejava pedir asilo ao governo de Javier Milei em 2024". No texto, o jornal discorre sobre o documento encontrado pela PF e explica que "o líder de extrema direita pediu asilo, declarando-se vítima de 'perseguição' por 'motivos políticos'" e que o intuito do ex-presidente era evitar as investigações pela tentativa de golpe de Estado.

Por fim, dois dos maiores jornais dos Estados Unidos, The New York Times e The Washington Post, também cobriram o caso e publicaram notícias sobre o novo indiciamento que tem como foco Bolsonaro e seu filho.

O The New York Times diz que Milei era um "um colega líder de direita" de Bolsonaro e dá destaque para as articulações de Eduardo Bolsonaro no país. O jornal afirma que "o filho, (de Bolsonaro) Eduardo Bolsonaro, visitou a Casa Branca diversas vezes nos últimos meses para buscar a intervenção dos EUA no caso do pai. No mês passado, o presidente Trump citou o assunto ao anunciar que imporia tarifas de 50% sobre produtos do Brasil, exigindo que o país desistisse do processo contra o ex-presidente, que é aliado de Trump".

O Washington Post, por sua vez, em um texto mais curto, afirmou que "Bolsonaro está atualmente aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre uma suposta tentativa de golpe e soube na quarta-feira que ele pode enfrentar outro caso, já que a polícia o acusou formalmente, junto com um de seus filhos, Eduardo Bolsonaro, de obstrução da justiça em conexão com seu julgamento."

Quem é Silas Malafaia?

É um pastor evangélico, televangelista e autor brasileiro, conhecido por sua atuação no cenário religioso e político do país.

É o líder da igreja evangélica neopentecostal Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ele também é um conferencista e organiza eventos de grande repercussão, como o Congresso Pentecostal Brasileiro Fogo para o Brasil.

Malafaia coordena e apresenta o programa de TV Vitória em Cristo, que está no ar há mais de 29 anos na RedeTV e na Band.

É conhecido por seu conservadorismo e por seu ativismo político. Ele apoiou publicamente a candidatura de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 e 2022.

Ao longo de sua carreira, Silas Malafaia esteve envolvido em diversas polêmicas, como investigações, brigas judiciais e declarações contundentes sobre temas como a teologia da prosperidade e direitos LGBTQIA+.

