Eduardo Bolsonaro volta a atacar Moraes e diz ser alvo de "ditadura"

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e disse ser vítima de perseguição política. Em publicação no X (antigo Twitter), nesta quinta-feira (21/8), o parlamentar afirmou que sua condição de investigado pela Polícia Federal é “prova” de que o Brasil deixou de ser uma democracia.

“O mundo está de olho. Minha designação como suspeito pela Polícia Federal de Alexandre de Moraes só reforça o que eu venho dizendo: o Brasil não é mais uma democracia, é uma ditadura”, escreveu Eduardo. A declaração foi feita em resposta a Jason Miller, conselheiro do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que havia chamado Moraes de “idiota”.

O deputado ainda disse acreditar que será preso futuramente pela Suprema Corte. Segundo ele, o processo ocorreria de forma acelerada e sem garantias de defesa. “Em tempo recorde, me levarão ao Supremo Tribunal Federal para me condenar sem direito a recurso, com base em uma narrativa fantasiosa que eles mesmos criam”, afirmou.

Miller, por sua vez, compartilhou uma reportagem do jornal The Washington Post que cita Moraes e Trump. Ao comentar o conteúdo, ele atacou o ministro: “Compartilharemos isso com o presidente Donald Trump. PS — você é um idiota e uma ameaça à democracia em todo o Hemisfério Ocidental!”, escreveu.

As declarações de Eduardo ocorrem um dia após a Polícia Federal indiciar o deputado e o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Ambos são acusados de tentar restringir o funcionamento de instituições constitucionais.

Desde o início deste ano, Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos. Além das acusações no Brasil, ele é apontado por investigadores como articulador de contatos com autoridades norte-americanas para tentar viabilizar um perdão político ao pai.

