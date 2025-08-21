Lula provoca Bolsonaro: "Tem gente que tem tornozeleira, eu tenho meia bonita"

O momento aconteceu logo que Lula desceu de um dos veículos oficiais presentes no local. Em seguida, ele mostra o par de meias coloridas - (crédito: Ricardo Stuckert/PR )

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) brincou ao exibir um par de "meias bonitas", durante a entrega de unidades odontológicas móveis em Sorocaba (SP), nesta quinta-feira (21/8). Ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em tom cômico, provocou Jair Bolsonaro (PL), um dia após novo indiciamento feito pela Polícia Federal (PF) ao ex-presidente.

“Tem gente que tem tornozeleira, tem gente que tem meia bonita”, disse Padilha, diante de jornalistas e câmeras. Na sequência, Lula reforçou: “Você viu o que ele falou? Tem gente que tem tornozeleira, eu tenho meia bonita”.

Veja:

O momento ocorreu logo que Lula desceu de um dos veículos oficiais presentes no local. Em seguida, ele mostra o par de meias coloridas. A peça de roupa foi um presente de Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial da Presidência.

Bolsonaro passou a usar tornozeleira eletrônica há cerca de um mês, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e autorizada por Moraes. Jair é réu no STF diante de ação por, supostamente, ter feito parte de uma tentativa de golpe de estado, em 2022.

