Michelle Bolsonaro resistiu ao entregar celular em operação, diz PF

Documento mostra que Michelle resistiu à ação da PF durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em julho - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um relatório de diligência da Polícia Federal (PF), de 18 de julho, relata que a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro apresentou resistência ao entregar o celular aos agentes durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado na residência de Jair Bolsonaro.

O documento descreve a chegada da equipe de policiais no Condomínio Solar de Brasília 2, onde Michelle agiu de forma “recalcitrante quanto ao cumprimento das orientações iniciais repassadas”.

A PF afirma que após seguidas advertências feitas pela diligência, a esposa do ex-presidente passou a adotar postura colaborativa. Na casa de Bolsonaro, os agentes apreenderam documentos, “mídias de interesse a investigação” e cerca de US$ 14 mil e R$ 8 mil em espécie.

Após o cumprimento do mandado, por determinação do ministro do Superior Tribunal Federal Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro passou a utilizar tornozeleira eletrônica e ficou proibido de utilizar as redes sociais. A prisão domiciliar foi decretada duas semanas depois após Moraes entender que Bolsonaro havia descumprido as medidas cautelares.