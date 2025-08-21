InícioPolítica
Trama golpista

Michelle Bolsonaro resistiu ao entregar celular em operação, diz PF

Relatório do cumprimento de mandado de busca e apreensão relata que a ex-primeira-dama recebeu seguidas advertências dos agentes

Documento mostra que Michelle resistiu à ação da PF durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em julho - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Um relatório de diligência da Polícia Federal (PF), de 18 de julho, relata que a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro apresentou resistência ao entregar o celular aos agentes durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado na residência de Jair Bolsonaro.

O documento descreve a chegada da equipe de policiais no Condomínio Solar de Brasília 2, onde Michelle agiu de forma “recalcitrante quanto ao cumprimento das orientações iniciais repassadas”.

A PF afirma que após seguidas advertências feitas pela diligência, a esposa do ex-presidente passou a adotar postura colaborativa. Na casa de Bolsonaro, os agentes apreenderam documentos, “mídias de interesse a investigação” e cerca de US$ 14 mil e R$ 8 mil em espécie. 

Após o cumprimento do mandado, por determinação do ministro do Superior Tribunal Federal Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro passou a utilizar tornozeleira eletrônica e ficou proibido de utilizar as redes sociais. A prisão domiciliar foi decretada duas semanas depois após Moraes entender que Bolsonaro havia descumprido as medidas cautelares. 

JS
JS

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 21/08/2025 21:32
