InícioPolítica
Ex-presidente

Líder do PT pede prisão preventiva de Bolsonaro e alerta para risco de fuga

Lindbergh Farias afirma que ex-presidente prepara plano para frustrar julgamento no STF; Líder do PT na Câmara citou que a Embaixada dos EUA fica a 10 minutos da casa do ex-mandatário e que, segundo informações de interlocutores, ele teria mais de um plano de fuga

Lindbergh sobre risco de fuga de Bolsonaro:
Lindbergh sobre risco de fuga de Bolsonaro: "Alguém acha que esse é um risco hipotético? Não é. É um risco concreto" - (crédito: Wal Lima/CB/DA.Press)

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), protocolou nesta sexta-feira (22/8) um pedido de prisão preventiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar afirmou, em coletiva no Salão Verde da Casa, que existem indícios concretos de que o ex-chefe do Executivo estaria preparando um plano de fuga para evitar o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Lindbergh, as movimentações do ex-presidente, já apontadas em apurações da Polícia Federal, reforçam o risco de que Bolsonaro busque abrigo em embaixadas estrangeiras em Brasília. O petista citou como exemplo a Embaixada dos Estados Unidos, localizada a cerca de 10 minutos da residência do ex-presidente.

“Alguém acha que esse é um risco hipotético? Não é. É um risco concreto. Bolsonaro já pediu abrigo à Argentina, já dormiu dois dias na Embaixada da Hungria. Hoje, diante das informações que recebemos, eu afirmo que há um plano em andamento para que ele se refugie na embaixada norte-americana. Como deputado federal, tenho o dever de alertar o país e pedir a prisão preventiva”, declarou.

O pedido também foi fundamentado em supostos descumprimentos das medidas cautelares impostas a Bolsonaro. De acordo com Lindbergh, o ex-presidente manteve contatos ilícitos com aliados investigados, como o general Walter Braga Netto, e utilizou celulares não autorizados para disseminar informações e coordenar ações políticas.

“A prisão domiciliar foi inócua. Bolsonaro continuou coordenando, estimulando e articulando mesmo dentro de casa. Por isso não se trata de marcar posição, mas de garantir ordem pública e a tranquilidade necessária ao julgamento”, reforçou o líder petista.

Na avaliação de Lindbergh, uma fuga para território diplomático poderia comprometer todo o processo em curso no STF sobre os atos golpistas de 8 de janeiro e outras investigações ligadas ao ex-presidente.

“Seria uma tragédia para a democracia se, às vésperas do julgamento, Bolsonaro conseguisse se refugiar em uma embaixada. Isso frustraria não apenas a Justiça, mas também o sentimento do povo brasileiro de que, pela primeira vez, quem atentou contra a democracia será julgado e condenado”, disse Lindbergh.

Movimentações financeiras

O pedido de prisão foi acompanhado de uma solicitação ao STF para o bloqueio das contas de Bolsonaro. O parlamentar destacou movimentações suspeitas de mais de R$ 44 milhões, valor muito acima das arrecadações conhecidas do ex-presidente.

“Se esse dinheiro aparecesse na conta de qualquer político, seria um escândalo nacional. Por que não é tratado da mesma forma no caso de Bolsonaro?”, questionou.

Expectativa de decisão

A defesa do ex-presidente deve apresentar manifestação ao ministro Alexandre de Moraes ainda na noite de hoje, até as 20h34, mas Lindbergh disse acreditar que os elementos já reunidos pela Polícia Federal e as novas denúncias sobre planos de fuga pesam para que o STF avalie a necessidade de prisão preventiva.

“Não estamos diante de teoria da conspiração. As instituições precisam agir com rapidez. O que está em jogo é a ordem pública e a proteção da democracia”, concluiu o líder do PT. Em uma conversa em off com jornalistas, ele chegou afirmar que o pedido de prisão juntamente com os recentes vazamentos de conversas do ex-presidente somam-se como elementos ao STF para a prisão se concretizar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 22/08/2025 16:13 / atualizado em 22/08/2025 16:17
x