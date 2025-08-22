Líder do PT pede prisão preventiva de Bolsonaro e alerta para risco de fuga

Lindbergh sobre risco de fuga de Bolsonaro: "Alguém acha que esse é um risco hipotético? Não é. É um risco concreto" - (crédito: Wal Lima/CB/DA.Press)

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), protocolou nesta sexta-feira (22/8) um pedido de prisão preventiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar afirmou, em coletiva no Salão Verde da Casa, que existem indícios concretos de que o ex-chefe do Executivo estaria preparando um plano de fuga para evitar o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Lindbergh, as movimentações do ex-presidente, já apontadas em apurações da Polícia Federal, reforçam o risco de que Bolsonaro busque abrigo em embaixadas estrangeiras em Brasília. O petista citou como exemplo a Embaixada dos Estados Unidos, localizada a cerca de 10 minutos da residência do ex-presidente.

“Alguém acha que esse é um risco hipotético? Não é. É um risco concreto. Bolsonaro já pediu abrigo à Argentina, já dormiu dois dias na Embaixada da Hungria. Hoje, diante das informações que recebemos, eu afirmo que há um plano em andamento para que ele se refugie na embaixada norte-americana. Como deputado federal, tenho o dever de alertar o país e pedir a prisão preventiva”, declarou.

Leia também: Van Hattem rebate acusação e Novo aciona Conselho de Ética contra Lindbergh

O pedido também foi fundamentado em supostos descumprimentos das medidas cautelares impostas a Bolsonaro. De acordo com Lindbergh, o ex-presidente manteve contatos ilícitos com aliados investigados, como o general Walter Braga Netto, e utilizou celulares não autorizados para disseminar informações e coordenar ações políticas.

“A prisão domiciliar foi inócua. Bolsonaro continuou coordenando, estimulando e articulando mesmo dentro de casa. Por isso não se trata de marcar posição, mas de garantir ordem pública e a tranquilidade necessária ao julgamento”, reforçou o líder petista.

Na avaliação de Lindbergh, uma fuga para território diplomático poderia comprometer todo o processo em curso no STF sobre os atos golpistas de 8 de janeiro e outras investigações ligadas ao ex-presidente.

“Seria uma tragédia para a democracia se, às vésperas do julgamento, Bolsonaro conseguisse se refugiar em uma embaixada. Isso frustraria não apenas a Justiça, mas também o sentimento do povo brasileiro de que, pela primeira vez, quem atentou contra a democracia será julgado e condenado”, disse Lindbergh.

Movimentações financeiras

O pedido de prisão foi acompanhado de uma solicitação ao STF para o bloqueio das contas de Bolsonaro. O parlamentar destacou movimentações suspeitas de mais de R$ 44 milhões, valor muito acima das arrecadações conhecidas do ex-presidente.

“Se esse dinheiro aparecesse na conta de qualquer político, seria um escândalo nacional. Por que não é tratado da mesma forma no caso de Bolsonaro?”, questionou.

Expectativa de decisão

A defesa do ex-presidente deve apresentar manifestação ao ministro Alexandre de Moraes ainda na noite de hoje, até as 20h34, mas Lindbergh disse acreditar que os elementos já reunidos pela Polícia Federal e as novas denúncias sobre planos de fuga pesam para que o STF avalie a necessidade de prisão preventiva.

“Não estamos diante de teoria da conspiração. As instituições precisam agir com rapidez. O que está em jogo é a ordem pública e a proteção da democracia”, concluiu o líder do PT. Em uma conversa em off com jornalistas, ele chegou afirmar que o pedido de prisão juntamente com os recentes vazamentos de conversas do ex-presidente somam-se como elementos ao STF para a prisão se concretizar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular