Lula diz que países ricos usam combate ao crime para violar soberania

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta sexta-feira (22/8) que países ricos usam o combate ao crime organizado como pretexto para violar a soberania de países da América Latina, em meio ao envio de navios de guerra dos Estados Unidos para a costa da Venezuela.

O petista disse ainda que as nações desenvolvidas usam o combate ao desmatamento para justificar ações protecionistas, dificultando a exportação de produtos do continente. Os comentários ocorreram durante reunião com a presença de outros presidentes da região amazônica.

“Há muito tempo que os países ricos nos acusam de não cuidar da floresta. Aqueles que poluíram o planeta tentam impor modelos que não nos servem. Utilizam a luta contra o desmatamento como justificativa para o protecionismo. Usam o combate ao crime organizado como pretexto para violar nossa soberania”, declarou Lula.

O presidente discursou durante reunião entre os presidentes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e entidades da sociedade civil em Bogotá, Colômbia. O compromisso faz parte da 5ª Cúpula de Chefes de Estado da OTCA.

São membros do grupo: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.

A fala ocorre em meio à preocupação dos países da região com o envio de três navios de guerra dos Estados Unidos para a costa da Venezuela, sob o pretexto de combater o tráfico de drogas marítimo.

Há temores de que a ação do governo de Donald Trump leve a ações militares contra a Venezuela, desestabilizando a região e potencialmente levando a um conflito armado. A ação também é vista como uma tentativa de interferência na América do Sul.

Em outra frente, a gestão Trump pressiona o Brasil para que organizações criminosas, como o PCC e o CV, sejam classificados como terroristas, assim como outros grupos do narcotráfico latinoamericano. O governo brasileiro rejeita a ideia.

Críticas a Trump

O presidente Lula também fez críticas a Trump sobre o desmonte ao multilateralismo e ao abandono da pauta climática pelo republicano. Reforçou ainda que enviou uma carta a Trump o convidando para participar da COP30.

“Você não pode fazer o que o presidente americano está fazendo, tomando decisões sozinho sem levar em conta que existe a Organização Mundial do Comércio (OMC), a Organização das Nações Unidas, sem levar em conta nada. É nesse clima que a gente vai chegar na COP30”, afirmou.

COP30 na Amazônia

Já sobre a conferência climática, que será realizada em novembro, o presidente declarou que o evento precisa ser a “COP da Verdade”, e destacou que os países ricos precisam se comprometer em cumprir as promessas feitas no passado sobre o financiamento de ações para os países mais pobres.

Em meio à crise de hospedagem em Belém e a pressões para que o evento seja realizado em outra cidade, o líder brasileiro disse que, desde o início, determinou que a COP30 precisa ser realizada na Amazônia. O governo federal já anunciou que não mudará a sede da conferência.

“Seria mais fácil fazer a COP em um país rico. A gente está fazendo na Amazônia, em situação que não é como Paris, não é como Dubai, não é como nenhum lugar chique desses. É na Amazônia. E nós queremos que as pessoas vejam a real situação das florestas, dos rios, dos nossos povos que vivem lá”, enfatizou Lula.

