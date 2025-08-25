Tarcísio defende Jair Bolsonaro em Barretos: 'Uma grande injustiça'

"Entrei aqui (pela primeira vez) com o presidente Bolsonaro, com essa pessoa aqui, que fez tudo por mim, que me abriu portas e que está passando por uma grande injustiça", afirmou Tarcísio na Festa do Peão de Barretos - (crédito: Alisson Demetrio/ Divulgação)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), exaltou Jair Bolsonaro na Festa do Peão de Barretos, na noite de sábado. Com um boneco do ex-presidente nas mãos, afirmou que ele lhe "abriu portas" e, hoje, enfrenta "uma grande injustiça".

Bolsonaro está em prisão domiciliar, desde o início do mês, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) — descumpriu determinações impostas pelo magistrado, desde que passou a utilizar tornozeleira eletrônica.

"Entrei aqui (pela primeira vez) com o presidente Bolsonaro, com essa pessoa aqui, que fez tudo por mim, que me abriu portas e que está passando por uma grande injustiça", disse Tarcísio, que recebeu um boneco do ex-presidente das mãos do deputado estadual de São Paulo Lucas Bove (PL). "Mas se a humilhação traz tristeza, o tempo vai trazer justiça e eu tenho certeza que a justiça chegará", afirmou o governador.

"A vocação do Brasil é ser grande. Ninguém vai segurar este país. Ninguém vai segurar o Brasil e a gente não vai permitir isso", completou Tarcísio, que estava ao lado dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e de Minas, Romeu Zema (Novo) — ambos pré-candidatos à Presidência —, que também aproveitaram o evento para se apresentarem ao público majoritariamente direitista.

Em coletiva depois de descer no palco, Tarcísio foi questionado sobre a estratégia eleitoral da direita para 2026. Elogiou Caiado e Zema, a quem chamou de "dois grandes gestores", e afirmou ter "certeza de que a direita tem excelentes nomes para o Brasil".

Ao discursar, sem mencionar diretamente o governo Lula, Tarcísio afirmou que não é possível "aceitar e respeitar" quem não gosta do agronegócio. "Quem não respeita o agronegócio não respeita o Brasil", criticou o governador, sob aplausos da plateia. Tarcísio anunciou, ainda, investimentos em Barretos, como a ampliação do aeroporto da cidade, que segundo ele terá sua capacidade mais do que dobrada.

Ataques

O governador paulista é considerado o nome mais forte da direita para tentar evitar a segunda reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso porque as pesquisas de opinião o colocam como principal adversário, embora em todos os cenários ele seja derrotado pelo petista.

Porém, Tarcísio — assim como Zema e Caiado, além do governador do Paraná, Ratinho Jr. — encontra feroz resistência justamente dos Bolsonaro. Nos últimos dias, as críticas a todos eles alcançou patamares de mal-estar. O filho 02 do ex-presidente, o vereador carioca Carlos Bolsonaro, chegou a chamá-los de "ratos". Tarcísio, Zema e Caiado, porém, preferiram amenizar os ataques.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos em campanha contra a economia brasileira a fim de tentar livrar o pai da possível condenação pelo Supremo Tribunal Federal por tramar um golpe de Estado, também não poupa Tarcísio de ataques. O mais recente pôde ser lido no inquérito da Polícia Federal — cujo conteúdo foi divulgado na semana passada —, em que se sentiu diminuído e xingou o próprio pai, que defendera o governador paulista em uma entrevista.