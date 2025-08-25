57% veem provocação de Bolsonaro a Moraes em videochamada que motivou prisão, aponta Genial/Quaest

Outros 30% avaliam que Bolsonaro não compreendeu bem as regras impostas por Moraes - (crédito: AFP)

Para 57% dos brasileiros, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) queria provocar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ao participar de uma videochamada durante uma manifestação em 3 de agosto. O ato motivou que o ministro determinasse a prisão domiciliar de Bolsonaro. Outros 30% avaliam que Bolsonaro não compreendeu bem as regras impostas por Moraes. Os dados são da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta segunda-feira (25/8).

A maioria dos entrevistados que acham que Bolsonaro agiu de próposito está no Nordeste (60%), seguido Sudeste e Centro-Oeste/Norte (58% cada) e Sul (47%). Já a avaliação de que o ex-presidente errou por não entender as regras foi mais predominante no Sul (38%), Centro-Oeste/Norte (31%), seguido de Sudeste e Nordeste (28% cada).

O vídeo da ligação foi publicado nas redes sociais por um dos filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP). No vídeo divulgado nas redes sociais, Bolsonaro aparece sentado, de bermuda, vestindo uma camisa com as cores do Brasil, com a tornozeleira eletrônica visível na perna.

Veja o vídeo que motivou a prisão domiciliar:

Moraes descreveu o conteúdo, replicado em redes sociais dos filhos, como "material pré-fabricado" que já havia sido proibido em decisões anteriores. Ainda segundo o ministro, as divulgações nas redes sociais demonstraram que houve a continuidade da tentativa de coagir o STF e obstruir a Justiça.



A prisão domiciliar de Bolsonaro é cumprida na residência dele em Brasília. Ele não pode receber visitas, a não ser de seus advogados e outras pessoas previamente autorizadas pelo STF. O ex-presidente também está proibido de usar aparelho celular, diretamente ou por meio de terceiros.

O levantamento Genial/Quaest também revelou que mais da metade dos brasileiros (55%) avaliam que a prisão domiciliar do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é justa. A pesquisa entrevistou, entre 13 e 17 de agosto, 2.004 pessoas de diferentes municípios.

Entenda a situação jurídica de Bolsonaro

A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi decretada em 4 de agosto.

A medida foi tomada diante do descumprimento de medidas cautelares já impostas pelo STF. A prisão está sendo cumprida na residência de Bolsonaro, em Brasília.

Ele não pode receber visitas, a não ser de seus advogados e de outras pessoas previamente autorizadas pelo STF. O ex-presidente também está proibido de usar aparelho celular, diretamente ou por meio de terceiros.

Bolsonaro responde pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

O julgamento de Bolsonaro e aliados que integram o chamado "núcleo 1" da trama golpista começa em 2 de setembro, no STF.

