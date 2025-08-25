"Um de nós estará no Palácio do Planalto", diz Caiado com Zema e Tarcísio

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), discursou na Festa do Peão de Barretos, no sábado (23/8), ao lado dos governadores de Minas Gerais e São Paulo, Romeu Zema (Novo) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), com foco nas eleições de 2026. "Nós vamos trabalhar duro. Daqui a 14 meses, um de nós vai estar ocupando o Palácio do Planalto e nós vamos devolver o Brasil aos brasileiros", disse Caiado.
Caiado também afirmou que há um "pacto" entre os governadores de direita. "Todos os governadores são governadores experientes. Aquele que chega lá vai saber, com a competência que tem, botar ordem no Brasil. Não tenha dúvida disso. É isso que nós temos. Todo mundo sai agora, mas de segundo turno está todo mundo junto, unido, para nós darmos rumo e devolvermos o Brasil para os brasileiros de bem", pontuou o governador de Goiás.
Veja o vídeo:
Caiado ainda criticou o Movimento Sem Terra (MST) e defendeu o direito de propriedade privada.
Já Tarcísio de Freitas elogiou Caiado e Zema, a quem chamou de "dois grandes gestores", e afirmou ter "certeza de que a direita tem excelentes nomes para o Brasil". Romeu Zema discursou em defesa do agronegócio. “O agro tem sido a grande locomotiva para que o estado se recupere. O ano passado, pela primeira vez, as nossas exportações do agro superaram as da mineração.”
