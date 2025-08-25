Eduardo critica possíveis substitutos de Bolsonaro: "Querem dar ordens"

Deputado licenciado tem criticado publicamente e em conversas particulares o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) - (crédito: Reprodução/Eduardo Bolsonaro)

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) mandou um recado nesta segunda-feira (25/8) aos nomes da direita que poderão substituir seu pai, Jair Bolsonaro (PL), na corrida presidencial em 2026. Sem citar nomes, o parlamentar disse que há quem queira “entrar em campo” dando ordens ao ex-presidente.



“Se eu fosse virar piloto, buscaria conselhos com Piquet, se fosse entrar no ramo do cinema, desejaria dicas de Mel Gibson. Para fabricar carros, procuraria ouvir os engenheiros da Ferrari. Agora, na política brasileira, os ‘craques’ querem entrar em campo dando ordens em Bolsonaro”, disse o parlamentar.

A fala vem dois dias depois de o governador de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (União Brasil), dizer em um evento no sábado (23), ao lado dos governadores Romeu Zema (Novo-MG) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), que um dos três estará no Planalto em 2027.

“Nós vamos trabalhar duro. Daqui a 14 meses, um de nós vai estar ocupando o Palácio do Planalto e nós vamos devolver o Brasil aos brasileiros”, disse Caiado na ocasião. Durante sua fala, também exaltou a experiência do trio.

“Todos os governadores são experientes. Aquele que chegar lá vai saber, com a competência que tem, botar ordem no Brasil. Não tenha dúvida disso. É isso que temos. Todo mundo sai agora, mas de segundo turno estará todo mundo junto, unido, para darmos rumo e devolvermos o Brasil para os brasileiros de bem”, disse o governador.

Com Bolsonaro inelegível, os governadores são os nomes ventilados por parte da direita brasileira como potenciais substitutos do ex-presidente. Tarcísio é o que pontua melhor em um cenário sem Jair Bolsonaro.

Pesquisa Paraná Pesquisas divulgada nesta segunda mostrou que se a eleição fosse hoje, em um cenário sem Bolsonaro e sem a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, Tarcísio teria 24,5% dos votos contra 35,1 de Luiz Inácio Lula da Silva.

Em um eventual segundo turno, empataria com o petista, cada um com 41,9% dos votos. O levantamento entrevistou 2.020 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal de 17 a 21 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e a margem de confiança é de 95%.

Apesar de pontuar bem, Tarcísio não tem contado com a simpatia de Eduardo Bolsonaro. Em mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do ex-presidente, Eduardo demonstrou descontentamento com a ideia de o governador de São Paulo sucedê-lo na disputa em 2026.

“Só para te deixar ciente: Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF. Sempre esteve de braço cruzado vendo você se fodendo e se aquecendo para 2026”, disse o filho 03 de Bolsonaro em uma das conversas. Ele também reclamou de tentativas do governador de negociar com os Estados Unidos contra o tarifaço a produtos brasileiros.

