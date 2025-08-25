InícioPolítica
"Prisão de Bolsonaro pode sair a qualquer momento", diz líder do PT

Lindbergh Farias protocolou no STF o pedido de prisão preventiva, alegando risco de fuga e descumprimento de medidas cautelares

O deputado protocolou no STF o pedido de prisão preventiva para o ex-presidente, alegando risco de fuga e descumprimento de medidas cautelares - (crédito: Vinicius Loures/Câmara e Marcos Brandão/Senado)
O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirmou nesta segunda-feira (25/8) que a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “pode sair a qualquer momento”. Em publicação no Instagram, ele citou pesquisa Genial/Quaest, segundo a qual 55% dos brasileiros consideram justa a prisão domiciliar de Bolsonaro, e defendeu reforço policial em frente à residência do ex-presidente.

“O ministro Alexandre de Moraes acaba de mandar para a PGR a defesa apresentada por Bolsonaro e agora vai ter a decisão. Vai haver prisão preventiva ou não? (...) Agora uma coisa precisa ser feita: o reforço no policiamento em frente à casa dele”, escreveu.

No sábado (23), Lindbergh já havia gravado um vídeo em frente à Embaixada dos Estados Unidos, alertando que Bolsonaro poderia buscar refúgio no local, a apenas 10 minutos de sua casa, no Jardim Botânico.

O deputado protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) o pedido de prisão preventiva para o ex-presidente, alegando risco de fuga e descumprimento de medidas cautelares. No documento encaminhado à Polícia Federal (PF), também solicitou intensificação da fiscalização no entorno do condomínio, reforço no policiamento ostensivo e discreto, checagem do monitoramento eletrônico e protocolos rápidos para evitar deslocamentos irregulares.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, por decisão de Alexandre de Moraes. Para Lindbergh, a medida “não é suficiente”. “Se ele não tiver uma prisão preventiva, eu tenho receio de uma fuga”, alegou o petista.

