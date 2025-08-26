Eduardo Bolsonaro comete "uma das maiores traições" contra o Brasil, diz Lula

Para o petista, Eduardo deve ter o mandato cassado pela Câmara dos Deputados - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta terça-feira (26/8), durante reunião ministerial, que a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comete “uma das maiores traições” ao país ao incentivar sanções dos Estados Unidos contra o Brasil.

O petista citou o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Jair, que se mudou para os Estados Unidos e articula sanções contra autoridades brasileiras e a sobretaxa de 50% contra produtos brasileiros. Para o presidente, Eduardo deve ter o mandato cassado pela Câmara dos Deputados.

“O Congresso Nacional precisava começar a discutir. Eu fiz uma relação dos maiores traidores da humanidade. Não trouxe a lista aqui. O que está acontecendo com a família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos Estados Unidos é possivelmente uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus”, declarou Lula.

“Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando com mentiras e hipocrisias um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil”, acrescentou.

Lula convocou seus 38 ministros para uma reunião no Palácio do Planalto, que deve durar até o início da tarde, para tratar de temas como as sanções norte-americanas, a comunicação do governo e os projetos prioritários no Congresso Nacional.

Brasil não quer império

Em seu discurso inicial, Lula criticou especialmente Eduardo Bolsonaro, considerado o articulador das sanções junto ao governo de Donald Trump e aliados do republicano. O filho do ex-presidente também diz, nas redes sociais, que atua para impedir a negociação do governo federal com autoridades americanas.

“Eu não conheço na história desse país algum momento em que um traidor da pátria teve a desfaçatez de se mudar para um país, que ele está adotando os EUA como pátria, negando a sua pátria e tentando insuflar o ódio de alguns governantes brasileiros contra o povo brasileiro”, frisou o presidente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lula também orientou que seus ministros defendam, em todos os discursos, a soberania do Brasil, e que não aceitem interferências de países estrangeiros.

“Não aceitamos desaforos e petulância de ninguém. Se a gente gostasse de imperador, a gente não teria acabado com o império. A gente ainda seria uma monarquia. A gente quer esse país democrático, soberano, republicado”, disse ainda o chefe do Executivo.