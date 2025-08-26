Quem entra no Brasil tem que respeitar a Constituição, diz Lula sobre big techs

Trump age como se fosse o "imperador do planeta Terra", afirma o petista - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (26/8), ao comentar sobre as ameaças dos Estados Unidos a países que querem regulamentar as big techs, que quem entrar no Brasil tem que respeitar a Constituição e a legislação brasileira. A fala ocorreu durante reunião ministerial, no Palácio do Planalto.

Durante a abertura do encontro, o petista teceu críticas à atitude do presidente Donald Trump ao fazer ameaças e impor sanções contra outros países. Segundo ele, Trump age como se fosse o “imperador do planeta Terra”.

“A última novidade é a posição do governo dos Estados Unidos, que tem agido como se fosse imperador do planeta Terra. É uma coisa descabida”, declarou Lula durante a abertura da reunião.

“Ele (Trump) continua fazendo ameaças ao mundo inteiro. Ontem (25), ele publicou uma nota ameaçando outra vez que quem mexer nas big techs deles vai sofrer as consequências. Ele ameaça qualquer país. As big techs são um patrimônio americano, e ele não aceita que ninguém mexa. Isso pode ser verdade para eles”, acrescentou.

As sanções dos Estados Unidos contra o Brasil foram um dos principais temas do discurso de Lula, incluindo a sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros e a revogação de vistos de entrada de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e outras autoridades.

O chefe do Executivo ressaltou, porém, que para entrar no Brasil é preciso respeitar as leis brasileiras.

“Quem quiser entrar nesses oito milhões de km², no nosso espaço aéreo, no espaço marítimo, na nossa floresta, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. É assim que ter que ser, para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático e multilateralista que o Brasil faz questão de defender”, enfatizou.

Lula convocou seus 38 ministros para uma reunião, hoje, no Palácio do Planalto, que deve durar até o início da tarde e tratar de temas como as sanções norte-americanas, a comunicação do governo e os projetos prioritários no Congresso Nacional.

Disposição para negociar

O presidente afirmou ainda que seus ministros devem defender a soberania brasileira em seus discursos, e apontou que há disposição para negociar com os Estados Unidos, citando o vice-presidente Geraldo Alckmin, bem como os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Mauro Vieira (Relações Exteriores).

“Eles estão 24 horas por dia à disposição para negociar com quem quer que seja, o assunto que for, sobretudo na questão comercial. Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é a sermos tratados como subalternos. Isso não aceitamos de ninguém”, reforçou o presidente Lula.

