Lula faz segunda reunião ministerial do ano em meio ao tarifaço de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza, nesta terça-feira (26/8), a segunda reunião ministerial do ano. Esse será o primeiro encontro do chefe do Executivo com todos os ministros desde a imposição de taxas de 50% aos produtos brasileiros pelos Estados Unidos. A reunião está marcada para 9h, no Palácio do Planalto, e também deve contar com a apresentação de um balanço do governo e metas para 2026.

Os impactos do tarifaço imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump devem ser um dos assuntos principais da reunião desta terça. Recentemente, Lula lançou o Plano Brasil Soberano, que é um conjunto inicial de medidas para mitigar os efeitos econômicos das tarifas de 50%.

Na segunda-feira (25/8), o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que se for necessário, o governo federal vai prorrogar a validade da Medida Provisória que criou o Programa Brasil Soberano pelo tempo que durarem as consequências das taxas dos EUA.



Entre as medidas de auxílio está a autorização para que os governos federal, estaduais e municipais e órgãos públicos comprem, em processo simplificado, sem a necessidade de licitação, alimentos que deixarem de ser exportados devido ao impacto das tarifas sobre os preços dos produtos. Inicialmente, na aquisição excepcional de gêneros alimentícios, sem licitação e estudos técnicos preliminares, o contrato de compra não deverá exceder 180 dias.



A última reunião ministerial deste ano foi realizada em janeiro. Na ocasião, Lula e os ministros discutiram propostas para baratear os preços dos alimentos e o enfrentamento a alguns entraves, como a disparada do dólar — acima de R$ 6 —, inflação superior ao teto da meta e a propagação de desinformação sobre o Pix.



