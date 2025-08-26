Lula repudia cassação do visto de Lewandowski pelos Estados Unidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repudiou nesta terça-feira (26/8) a suspensão do visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pelo governo dos Estados Unidos. Para o petista, a ação é “inaceitável” e vergonhosa para os norte-americanos.

O chefe do Executivo também criticou a suspensão de vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de outras autoridades brasileiras. A fala ocorreu durante reunião ministerial, no Palácio do Planalto.

“Eu queria dizer ao companheiro Lewandowski da minha solidariedade e da solidariedade do governo a você por conta do gesto irresponsável dos Estados Unidos de cassar o seu visto. Na verdade, eu acho que eles estão deixando de receber uma personalidade da sua competência, da sua capacidade”, declarou o presidente.

Eu acho que é vergonhoso para eles, e não para você. Você deve ter orgulho do que você fez. Fez com que os caras tivessem tanto ódio do Brasil que chegassem a suspender o visto do nosso ministro da Justiça”, acrescentou.

A cassação do visto de Lewandowski foi anunciada pelo influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos para escapar de medidas judiciais no Brasil, e articula, junto com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), as sanções americanas contra o Brasil.

A informação não havia sido confirmada pelo Departamento de Estado dos EUA, nem pelo próprio Lewandowski, até agora. Segundo Figueiredo, o visto do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) também foi cassado.

Sanção atinge ministros de Estado e do STF

Lewandowski é o primeiro ministro, até agora, a ter seu visto suspenso. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também foi alvo da sanção, mas seu documento estava vencido desde o fim do ano passado. A esposa e a filha de Padilha, porém, tiveram o visto cassado.

Além disso, oito ministros do STF, incluindo o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, e o ministro Alexandre de Moraes, também estão impedidos de entrar nos Estados Unidos.

“Essas atitudes são inaceitáveis, não só contra o Lewandowski, mas contra os ministros da Suprema Corte, contra qualquer personalidade brasileira. Então, minha solidariedade”, declarou ainda o presidente Lula.

