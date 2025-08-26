InícioPolítica
CPMI do INSS

CPMI do INSS aprova plano de trabalho e vai apurar fraudes bilionárias desde 2015

Relator Alfredo Gaspar propõe ouvir ex-ministros e dividir investigações em seis eixos para rastrear esquema que teria causado prejuízo de até R$ 6,3 bilhões

Com o plano aprovado, a comissão deve votar nesta semana a primeira lista de depoentes. - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS aprovou, nesta terça-feira (26/8), o plano de trabalho que guiará as investigações sobre fraudes no sistema previdenciário. O texto, apresentado pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), prevê a convocação de ex-ministros da Previdência e de ex-presidentes do INSS, além de estabelecer seis linhas centrais de apuração.

O objetivo é avançar sobre possíveis irregularidades cometidas a partir de 2015, período que engloba os governos de Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB), Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU), o esquema pode ter desviado até R$ 6,3 bilhões em descontos ilegais nos benefícios de aposentados e pensionistas.

“É necessário compreender que milhões de brasileiros sofreram cobranças indevidas em seus benefícios. Esses ilícitos precisam ser investigados com profundidade e punidos com rigor”, afirmou Gaspar, ao defender o recorte temporal.

As seis linhas de apuração que constam no plano de trabalho constam com o mapeamento do esquema fraudulento e modus operandi, identificação e responsabilização dos envolvidos, impacto nas vítimas e no erário, rastreamento do caminho do dinheiro, análise de falhas institucionais e de fiscalização e propostas legislativas e medidas de prevenção.

Gaspar afirmou que a comissão não se prenderá a disputas políticas. “Serei duro e implacável com todos aqueles que cometeram crimes, independente do governo. Não me peçam concessões. Tenho a obrigação de seguir o que a coerência dos fatos pede”, declarou.

Próximos passos

Com o plano aprovado, a comissão deve votar nesta semana a primeira lista de depoentes. A pauta inclui quatro ex-ministros da Previdência — entre eles Carlos Lupi, que pediu demissão em maio, em meio à crise — e dez ex-presidentes do INSS. O relator considera os depoimentos fundamentais para entender a extensão das fraudes.

Gaspar também citou a possibilidade de convocação de Frei Chico, irmão do presidente Lula, ligado ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), entidade investigada por envolvimento no esquema. O nome, no entanto, não aparece na lista inicial.

A expectativa é que os trabalhos da CPMI avancem com foco em rastrear a movimentação financeira e responsabilizar tanto agentes públicos quanto entidades privadas que participaram das irregularidades.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 26/08/2025 13:45
