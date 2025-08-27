Flávio Bolsonaro sobre reforço policial na casa do pai: "Humilhação"

"Não se cansam de criar situações desnecessárias para impor humilhações a Bolsonaro", diz Flávio Bolsonaro - (crédito: AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou, na terça-feira (26/8), a determinação de monitoramento policial em tempo integral do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal deverá enviar equipes para a casa de Bolsonaro em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar.

"Vão botar um porteiro da Polícia Federal na casa dele para revistar quem entra e quem sai, e monitorá-lo com medo de fuga. Quer dizer, eles ultrapassaram há muito tempo o limite do uso da máquina pública para perseguir quem eles querem. Submetem a uma humilhação uma pessoa correta, honesta. Acusam de tudo, menos de ser corrupto", disse Flávio na Comissão de Segurança Pública do Senado.



Eles não se cansam de criar situações desnecessárias para impor humilhações a Bolsonaro. Não se preocupem, nenhuma prisão pode deter o que Bolsonaro criou. O Brasil teve um gostinho de liberdade e gostou. Bolsonaro vai ser livre novamente e, se Deus quiser, presidente em 2027. pic.twitter.com/41vp3bpBfb — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) August 26, 2025

Flávio também afirmou que a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o STF "não se cansam de criar situações desnecessárias para impor humilhações a Bolsonaro". "Não se preocupem, nenhuma prisão pode deter o que Bolsonaro criou. O Brasil teve um gostinho de liberdade e gostou. Bolsonaro vai ser livre novamente e, se Deus quiser, presidente em 2027", citou.

Em decisão, o ministro Alexandre de Moraes destacou a proximidade do julgamento de Bolsonaro e a necessidade de garantir a lei penal, citando que são “absolutamente necessárias e adequadas” as medidas de monitoramento.

”As ações incessantes de Eduardo Nantes Bolsonaro, estando inclusive localizado em país estrangeiro, demonstram a possibilidade de um risco de fuga por parte de Jair Messias Bolsonaro, de modo a se furtar da aplicação da lei penal, notadamente em razão da proximidade do julgamento de mérito da AP 2.668/DF, agendado na Primeira Turma desta Suprema Corte entre os dias 2/9/2025 e 12/9/2025″, disse o ministro.

Após a decisão de Moraes, a Polícia Federal pediu aso STF que a colocação de um agente dentro da casa de Jair Bolsonaro para, efetivamente, impedir uma eventual fuga

Entenda a situação jurídica de Bolsonaro

A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi decretada em 4 de agosto.

A medida foi tomada diante do descumprimento de medidas cautelares já impostas pelo STF. A prisão está sendo cumprida na residência de Bolsonaro, em Brasília.

Bolsonaro não pode receber visitas, a não ser de seus advogados e de outras pessoas previamente autorizadas pelo STF. O ex-presidente também está proibido de usar aparelho celular, diretamente ou por meio de terceiros.

Bolsonaro responde pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

O julgamento de Bolsonaro e aliados que integram o chamado "núcleo 1" da trama golpista começa em 2 de setembro, no STF.