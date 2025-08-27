InícioPolítica
MANIFESTAÇÃO

Michelle após Moraes determinar reforço policial para Bolsonaro: "Deus é bom o tempo todo"

Alexandre de Moraes determinou que a polícia penal monitore a casa de Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, no Jardim Botânico em Brasília. O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o começo de agosto

Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro formalizaram a união em uma cerimônia no Rio de Janeiro em 2013. Na Foto, Michelle e Jair participam de reunião na sede do PL, em Brasília em 2023
A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro se manifestou, na noite desta terça-feira (26/8), após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar que a polícia penal do DF faça o monitoramento, em tempo integral, da casa onde ela e o ex-presidente Jair Bolsonaro vivem no Jardim Botânico, em Brasília.

Pelas redes sociais, Michelle Bolsonaro disse que os últimos dias têm sido desafiadores, mas a fé persiste. "Sabe... a cada dia que passa, o desafio tem sido enorme: resistir à perseguição, lidar com as incertezas e suportar as humilhações. Mas não tem nada, não. Nós vamos vencer. Deus é bom o tempo todo, e nós temos uma promessa. Pai, eu Te amo, independente dos dias ruins. Eu Te louvo de todo o meu coração. O Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Hoje eu declaro: o Brasil pertence ao Senhor Jesus!", escreveu nos stories da página no instagram.

 

Publicação feita nos stories da ex-primeira dama na noite de terça-feira (26/8) após Moraes determinar que a polícia penal monitore a casa de Jair Bolsonaro, no Jardim Botânico

 

No final da tarde desta terça-feira, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que a polícia penal passe a monitorar a casa de Bolsonaro, onde ele está cumprindo prisão domiciliar. A decisão foi provocada após o líder do PT, Lindbergh Farias apresentar ofício levantando a suspeita do ex-presidente fugir de casa para a embaixada dos Estados Unidos, que fica a cerca de 10 minutos do Jardim Botânico, onde fica a residência de Bolsonaro e Michelle. Em seguida, a Procuradoria Geral da República (PGR) defendeu o reforço policial. 

Horas após a decisão de Moraes que determinou o monitoramento policial, a Polícia Federal pediu que o STF autorize que agentes de segurança dentro da casa de Bolsonaro para garantir efetivo cumprimento da prisão domiciliar.

Bolsonaro está em prisão domiciliar, por decisão do ministro Alexadre de Moraes, desde 4 de agosto e deve cumprir uma série de medidas restritivas, entre elas não usar celular. 

Michelle e Jair Bolsonaro

  • Onde se conheceram? A ex-primeira-dama conheceu Jair Bolsonaro quando trabalhava na Câmara dos Deputados.
  • Quando Michelle e Jair Bolsonaro se casaram? Em 2013, Jair e Michelle Bolsonaro se casaram em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro e celebrada pelo pastor Silas Malafaia. Recentemente, Malafaia passou a ser investigado pela Polícia Federal, suspeito de participação em crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. As investigações são desdobramentos do Inquérito 4995, que apura condutas de Jair e Eduardo Bolsonaro.
  • Filhos: Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro têm uma filha juntos. Bolsonaro também é pai de Flávio, Eduardo e Jair Renan. Já Michelle tem uma filha de um relacionamento anterior. 


Além de Michelle, Jair Renan também se manifestou sobre a decisão de Moraes em reforçar o policiamento na casa de Bolsonaro.

 

 

