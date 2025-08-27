Michelle após Moraes determinar reforço policial para Bolsonaro: "Deus é bom o tempo todo"

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro se manifestou, na noite desta terça-feira (26/8), após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar que a polícia penal do DF faça o monitoramento, em tempo integral, da casa onde ela e o ex-presidente Jair Bolsonaro vivem no Jardim Botânico, em Brasília.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Pelas redes sociais, Michelle Bolsonaro disse que os últimos dias têm sido desafiadores, mas a fé persiste. "Sabe... a cada dia que passa, o desafio tem sido enorme: resistir à perseguição, lidar com as incertezas e suportar as humilhações. Mas não tem nada, não. Nós vamos vencer. Deus é bom o tempo todo, e nós temos uma promessa. Pai, eu Te amo, independente dos dias ruins. Eu Te louvo de todo o meu coração. O Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Hoje eu declaro: o Brasil pertence ao Senhor Jesus!", escreveu nos stories da página no instagram.
No final da tarde desta terça-feira, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que a polícia penal passe a monitorar a casa de Bolsonaro, onde ele está cumprindo prisão domiciliar. A decisão foi provocada após o líder do PT, Lindbergh Farias apresentar ofício levantando a suspeita do ex-presidente fugir de casa para a embaixada dos Estados Unidos, que fica a cerca de 10 minutos do Jardim Botânico, onde fica a residência de Bolsonaro e Michelle. Em seguida, a Procuradoria Geral da República (PGR) defendeu o reforço policial.
Horas após a decisão de Moraes que determinou o monitoramento policial, a Polícia Federal pediu que o STF autorize que agentes de segurança dentro da casa de Bolsonaro para garantir efetivo cumprimento da prisão domiciliar.
Bolsonaro está em prisão domiciliar, por decisão do ministro Alexadre de Moraes, desde 4 de agosto e deve cumprir uma série de medidas restritivas, entre elas não usar celular.
Michelle e Jair Bolsonaro
- Onde se conheceram? A ex-primeira-dama conheceu Jair Bolsonaro quando trabalhava na Câmara dos Deputados.
- Quando Michelle e Jair Bolsonaro se casaram? Em 2013, Jair e Michelle Bolsonaro se casaram em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro e celebrada pelo pastor Silas Malafaia. Recentemente, Malafaia passou a ser investigado pela Polícia Federal, suspeito de participação em crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. As investigações são desdobramentos do Inquérito 4995, que apura condutas de Jair e Eduardo Bolsonaro.
- Filhos: Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro têm uma filha juntos. Bolsonaro também é pai de Flávio, Eduardo e Jair Renan. Já Michelle tem uma filha de um relacionamento anterior.
Além de Michelle, Jair Renan também se manifestou sobre a decisão de Moraes em reforçar o policiamento na casa de Bolsonaro.
Saiba Mais
- Política Tarcísio discute tarifaço dos EUA com governador da Geórgia e cita 'diplomacia'
- Política Itamaraty reage a "inverdades e grosserias" de ministro israelense
- Política Lula critica Trump e exalta soberania do Brasil em reunião ministerial
- Política Jair Renan sobre monitoramento policial de Bolsonaro: "Um senhor todo remendado"
- Política PF pede agentes na casa de Bolsonaro para impedir eventual fuga
- Política Irmão de Lula não será convocado para depor na CPMI do INSS
- Política PF pede policiais dentro da casa de Bolsonaro para evitar fuga