Defesa de Zambelli confia em decisão favorável da Justiça italiana

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) compareceu nesta quarta-feira (27/8) ao Tribunal de Apelações de Roma. “A audiência foi muito boa, não houve ainda, como alguns jornais estão noticiando, isso de que o juiz manteve a prisão. Isso não é verídico”, afirmou ao Correio o advogado Fábio Pagnozzi, que defende a parlamentar presa na Itália desde julho.

Segundo ele, a expectativa da defesa é de que o magistrado aceite o pedido de relaxamento da prisão e permita que Zambelli aguarde em liberdade a análise do processo de extradição. Nova decisão pode sair ainda hoje.



O juiz ouviu nesta quarta-feira parte da perícia médica feita por um representante do Estado italiano, que considerou seu estado de saúde compatível com o cárcere. No entanto, segundo Pagnozzi, o parecer foi “muito superficial” e não avaliou em profundidade as condições clínicas da deputada, diagnosticada com depressão.

O advogado explicou ainda que a sessão foi além da questão médica. “O juiz abriu espaço para discutirmos a ausência de risco de fuga. Mostramos que ela não tem passaporte, não tem dinheiro disponível e que vive em endereço fixo. Esses pontos não haviam sido considerados em audiências anteriores”, detalhou.

Segundo Pagnozzi, a Justiça italiana ainda não decidiu se mantém ou não a prisão. O magistrado pediu mais tempo para avaliar os documentos apresentados e deve emitir um parecer em breve, garantiu. “Pode sair ainda hoje, pode sair amanhã. Normalmente não costuma demorar”, disse.

Leia também: Itália rejeita pedido de prisão domiciliar de Carla Zambelli

Enquanto a defesa insiste em um pedido de soltura baseado em questões de saúde e ausência de risco de fuga, a Justiça italiana analisa paralelamente o pedido de extradição feito pelo Brasil. Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e considerada foragida após deixar o país.

Confinada em um presídio romano, a deputada aguarda o próximo movimento do tribunal. “A audiência foi muito boa, estamos confiantes que a Justiça vai deferir nosso pedido”, reforçou Pagnozzi.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular