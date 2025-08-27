"Faltou, por parte do governo, uma atenção maior", diz Veneziano Vital do Rêgo sobre CPMI do INSS

Rêgo diz acreditar que houve um descuido, uma falta de atenção do governo ao perder o presidente da comissão da CPMI do INSS, Randolfe Rodrigues - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O senador Veneziano Vital do Rêgo (PMDB-PB), vice -presidente da comissão de Educação do Senado, presidente da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia e ex-vice-presidente do senado, comentou sobre as implicações da oposição ao Governo, CMPI e bolsonarismo nesta quarta-feira (27/8), durante entrevista ao programa CB.Poder — uma parceria do Correio com a TV Brasília.

Em conversa com os jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Denise Rothenburg, Rêgo diz acreditar que houve um descuido, uma falta de atenção do governo ao perder o presidente da comissão da CPMI do INSS, Randolfe Rodrigues. “Eu acho que faltou, por parte do governo, uma atenção maior principalmente quando se avizinhava o momento da sua instalação e que para ela estava quase que bastante claro que não haveria o entendimento a se consensualizar o nome sugerido por nós do grupo do governo, que seria o nome do nosso estimado e competente senador Omar Aziz.”, completa.

Segundo o senador, o resultado ruim não será negativo, se o senador Carlos Viana, novo presidente da CPMI, cumprir o propósito da mesma, investigar e colaborar com tudo aquilo que já foi e será apresentado, pelo CGU, pela Polícia Federal e pelo próprio governo. “O atual governo em nenhum momento quis esconder, quis escamotear, quis desconhecer fatos que preteritamente a esse mesmo governo já existiam”, ressalta.

O vice-presidente acredita que a oposição usará dessas investigações um espaço de politicagem diante ao ano eleitoral que está por vir. Ele também afirma que a oposição não tem o debate como interesse, e que no futuro, nas campanhas eleitorais será mostrado o resultado conquistado pelo governo Lula.

Balanço do governo

Para Rêgo, os últimos 60 dias melhoraram a imagem do Governo e do presidente Lula, com o episódio do IOF, com o descumprimento do parlamento e o caso do Eduardo Bolsonaro, que, segundo o senador, praticou crime de lesa pátria.

“Nós não podemos deixar de trabalhar, nós não podemos deixar de produzir. O Senado e a Câmara também não deveriam e não devem se permitir a ver aquela situação que há um mês ocorreu, onde as suas duas mesas foram tomadas, impedindo que os parlamentares que querem trabalhar deixassem de trabalhar, porque alguns companheiros, lamentavelmente, disseram: 'Não, ninguém vai trabalhar hoje. Nós vamos fazer isso porque não aceitamos que o judiciário tome esta ou aquela decisão'. Não é assim”, diz Rêgo.

Eleições de 2026

De acordo com o senador, a IA será vista como um passo a mais nas disputas eleitorais, amplificando o que já foi visto nas redes sociais. Ele destaca a importância do cuidado e da consciência do eleitor diante a “realidade” criada pela inteligência artificial, que pode “levar ao engodo" fazendo-o tomar uma decisão completamente fora do propósito.

“Eu penso que a gente precisa fazer uma uma regulação. E essa regulação não é como os que se levantam em vozes antagônicas para impedir a liberdade de expressão para impedir o livre acesso a essa informação desejada. Não, é para colocar uma ordem, é para estabelecer alguns limites, é para fazer um regramento, é para proteger ao final a nós mesmos”, diz Rêgo.

O parlamentar ainda diz sobre a adultização e da importância da regulamentação de conteúdos publicados na internet. “Precisou que episódios dantescos ocorressem de uma forma como foram trazidas, geradas a partir de influencers, para que a gente pudesse se convencer de que é fundamental que nós façamos esse regramento. Quanto tempo nós deixamos de fazer, mesmo sabendo que já era necessário e cabível. Isso é o que a gente lástima.”, completa.



*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes