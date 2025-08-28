Lula recebe presidente do Panamá, José Raúl Mulino, no Planalto

Segundo Planalto, Lula e Mulino vão assinar um memorando de cooperação entre o Ministério dos Portos e Aeroportos e a Autoridade do Canal do Panamá. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quinta-feira (28/8) o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, para reunião no Palácio do Planalto.

A visita faz parte de uma série de encontros que Lula promove nos últimos dias com chefes de Estado, como forma de ampliar a cooperação e o comércio com outras nações. Na segunda (25/8), ele esteve com o presidente da Nigéria, Bola Tinubu.

Como praxe em visitas oficiais, Lula fez uma reunião a sós com Mulino, seguida de uma reunião ampliada, com a presença de ministros dos dois países. Depois, os chefes de Estado assinam acordos de cooperação e fazem declaração conjunta à imprensa. Terminada a declaração, ambos seguem para um almoço no Palácio do Itamaraty.

Segundo o Planalto, Lula e Mulino vão assinar um memorando de cooperação entre o Ministério dos Portos e Aeroportos e a Autoridade do Canal do Panamá.

As reuniões promovidas por Lula com líderes mundiais têm como plano de fundo o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil e outros países, e também à política externa agressiva adotada pelo governo de Donald Trump.

O Panamá, por exemplo, é alvo de Trump pelo controle do Canal do Panamá, uma das rotas mais importantes para o comércio marítimo.

Maior parceiro comercial na América Central

O país é o maior parceiro comercial do Brasil na América Central, com fluxo de US$ 934,1 milhões em 2024 – ambos os países querem, com o encontro, avançar nas negociações para ampliar o comércio.

Além disso, o Panamá foi o primeiro país da América Central a aderir ao Mercosul como Estado associado, e o Brasil foi o 15º maior usuário do Canal em 2024.