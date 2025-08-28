De olho em novos mercados, Lula assina cooperação comercial com Panamá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quinta-feira (28/8), acordos comerciais com o presidente do Panamá, José Raúl Molino, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto.
Entre os tratados, o presidente brasileiro comentou sobre um entendimento do Ministério de Portos e Aeroportos brasileiro com a autoridade do Canal do Panamá.
Segundo o petista, as exportações brasileiras serão otimizadas com o acordo. Além disso, o diálogo com o Canal do Panamá vai "modernizar a operação dos nosso portos", explicou. A ideia é que produtos oriundos do Brasil passem pelo canal panamenho.
Parceria comercial
Na cerimônia de assinatura de acordos, o presidente Lula lembrou que o Panamá é o maior parceiro comercial do Brasil entre os países da América Central e citou a compra de quatro aviões brasileiros da Embraer. "Há mais de 80 voos entre Brasil e Panamá por semana", comentou.
O petista ainda ressaltou a cooperação entre países para que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) amplie sua capacidade de introdução de vacinas e, no futuro, implante um polo farmacêutico regional.
Defesa do multilateralismo