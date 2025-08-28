Lula convoca reunião com ministros do PT e líderes no Alvorada

Com inicio por volta das 19h, a reunião ainda ocorre no Alvorada - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne na noite desta quinta-feira (28/8), no Palácio do Alvorada, com ministros do PT e liderancas do partido na Camara e no Senado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com inicio por volta das 19h, a reunião ainda ocorre no Alvorada. No momento, já saíram do encontro o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP).

Embora o tema da reunião não tenha sido divulgado, é possível que o encontro aborde as recentes derrotas do Planalto em decisões no Legislativo.

Leia também: Governo autoriza consultas para aplicar Lei da Reciprocidade contra os EUA

Uma delas é o fato de o PT ter perdido o comando da CPMI do INSS.

Além do debate acerca da governabilidade, há a possibilidade de Lula e a cúpula presidencial discutirem sobre projeções para as eleições de 2026.