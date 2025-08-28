Lula recebe equipe brasileira de ginástica rítmica e celebra medalhas

Em postagem nas redes sociais, o presidente publicou um vídeo em que aparece ao lado da equipe, em meio a brincadeiras, cumprimentos e ainda um bate-papo com as atletas - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta quinta-feira (28/8) as Leoas, como são conhecidas as atletas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. Em reunião no Palácio do Planalto, as ginastas foram exaltadas por Lula após as conquistas de duas medalhas de prata no campeonato mundial.

No último domingo (24), elas fizeram história e conquistaram as primeiras medalhas brasileiras no mundial, com o segundo lugar nas categorias de série mista e conjunto geral, na disputa realizada no Rio de Janeiro.

Em postagem nas redes sociais, o presidente publicou um vídeo em que aparece ao lado da equipe. Em meio a brincadeiras, cumprimentos e ainda um bate-papo com as atletas. Ao final, todos unem as mãos e fazem imitações de leões, em alusão ao apelido dado às ginastas.

Na legenda, o presidente comemorou a conquista das medalhas "conquistadas com talento, dedicação e muita garra". Além disso, fez alusão ao programa Bolsa Atleta, do governo federal, que oferece apoio financeiro para esportistas de diversas modalidades. "O Bolsa Atleta tem papel fundamental nessa conquista. Mais que um apoio, é a chance de transformar vidas e inspirar novas gerações de ginastas", escreveu.

Conquista inédita

No último domingo, a segunda conquista brasileira no Mundial de Ginástica Rítmica, realizado no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, se materializou. Na final da série mista, categoria que conta com manobras de três bolas e dois arcos, o quinteto composto por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha somou 28.550 pontos.

O montante rendeu ao conjunto o segundo lugar, e a mais alta pontuação já conquistada pelo país em 41 edições do torneio. A vitória ocorreu ao som de Evidências, de Chitãozinho & Xororó. No dia anterior, o mesmo quinteto já havia conquistado o primeiro pódio brasileiro em participações na competição. Na prova de conjunto geral, composta pela soma das notas de uma série de manobras com cinco fitas, duas bolas e três arcos, também ficou com a segunda colocação.



