InícioPolítica
Tarifaço

Governo autoriza consultas para aplicar Lei da Reciprocidade contra os EUA

Medida seria uma retaliação ao "tarifaço" de 50% aplicado pelo governo de Donald Trump contra produtos brasileiros

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), realizado no Palácio do Itamaraty - (crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), realizado no Palácio do Itamaraty - (crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu início, nesta quinta-feira (28/8), ao procedimento que pode culminar na aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos, em retaliação ao "tarifaço" de 50% aplicado pelo governo de Donald Trump contra produtos brasileiros. 

 A medida foi oficializada após pedido do Itamaraty, que notificou a Câmara de Comércio Exterior (Camex) a elaborar, no prazo de 30 dias, um relatório técnico avaliando se as ações do governo de Donald Trump se enquadram na legislação aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula.

O Itamaraty já iniciou uma análise preliminar e comunicará oficialmente os Estados Unidos na próxima sexta-feira (29/8). O aviso abre espaço para que Washington apresente argumentos, abrindo margem para negociação diplomática.

A iniciativa brasileira tem paralelo com a Seção 301 dos EUA, instrumento usado por Washington para investigar práticas comerciais consideradas desleais e autorizar retaliações. De acordo com o decreto, o Brasil poderá suspender concessões comerciais, de investimentos e obrigações de propriedade intelectual sempre que medidas unilaterais de países ou blocos econômicos prejudicarem sua competitividade internacional.

De acordo com a Rede Globo, diplomatas enxergam a medida como um instrumento para forçar um diálogo com os norte-americanos, que até agora têm evitado negociar o tarifaço.

Lei foi aprovada pelo Congresso Nacional

Em abril deste ano, Lula sancionou, sem vetos, a lei que permite ao Brasil adotar medidas recíprocas contra países que imponham restrições comerciais aos produtos brasileiros. Em julho, o presidente assinou o decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade.

Com a sanção da lei, o governo pode decidir suspender concessões comerciais, de investimentos e quebrar patentes em resposta a medidas tomadas por outros países ou blocos econômicos contra o Brasil, sem depender do aval da Organização Mundial do Comércio (OMC), além de criar tarifas recíprocas.

As medidas poderão ser adotadas contra países que “interfiram nas escolhas legítimas e soberanas do Brasil", segundo a Lei nº 15.122, de 11 de abril de 2025.

A lei é de autoria da senadora Tereza Cristina (PL-MS), criado inicialmente como uma resposta à taxação anunciada pela União Europeia contra produtos que causam dano ao meio ambiente, que entraria em vigor no final do ano passado, mas foi adiada. Com o tarifaço de Trump, porém, o texto recebeu apoio integral do Congresso e do governo federal e foi aprovado no início de abril.

Saiba Mais

Pedro Grigori

Subeditor do Correio Braziliense

Trabalhou por quatro anos com reportagens investigativas de política e meio ambiente na Agência Pública. Ganhador do Prêmio CNT de Jornalismo em 2018 e 2023, e com menções honrosas no Prêmio da OMS/ICFJ, Prêmio Caesari, Prêmio de Direitos Humanos e CNH In

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Tags

Por Pedro Grigori e Wal Lima
postado em 28/08/2025 21:23 / atualizado em 28/08/2025 22:20
x