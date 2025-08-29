Lula diz que não vai assistir ao julgamento de Bolsonaro: "Tenho coisa melhor pra fazer"

Lula sobre pedido de anistia a Bolsonaro: "Ele tem que primeiro provar a inocência dele" - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (29/8) que não vai assistir ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF). As sessões começam na semana que vem.

O petista também voltou a criticar a proposta de anistia para Bolsonaro e outros suspeitos de organizar uma tentativa de golpe de Estado, bem como aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Para Lula, o projeto é “impertinente”.

“Não, eu não vou assistir ao julgamento. Tenho coisa melhor para fazer”, respondeu o presidente ao ser questionado durante entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais.

O julgamento de Bolsonaro começa na próxima terça-feira (2/9) e vai até o dia 12 de setembro. Também serão julgados os demais integrantes do chamado “núcleo 1” da tentativa golpista, que inclui aliados de Bolsonaro, militares e integrantes de seu governo.

O chefe do Executivo aproveitou para comentar sobre o projeto de anistia, que a oposição promete priorizar na semana que vem no Congresso.

“Não se discute anistia. É uma coisa tão impertinente. Ninguém foi ainda condenado, o homem (Bolsonaro) não foi nem julgado. Ele já está querendo anistia. Ele já está dizendo que ele é culpado e quer ser perdoado? Não. Ele tem que primeiro provar a inocência dele”, afirmou o presidente.

