STF abre credenciamento para público assistir o julgamento de Bolsonaro

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados poderá ser acompanhado presencialmente pelo público geral. Para assistir direto das dependências do Supremo Tribunal Federal (STF), os interessados devem se inscrever, nesta quarta (27/8) e quinta-feira (28), para acompanhar o julgamento do “Núcleo 1” da Ação Penal, que apura tentativa de golpe de Estado no Brasil.
Os interessados devem preencher formulário entre 9h de quarta e 14h de quinta-feira. Um e-mail de confirmação da inscrição será enviado pelo Cerimonial do STF até 1º de setembro, conforme a disponibilidade de espaço.
O julgamento está marcado para ocorrer entre os dias 2 e 12 de setembro e é uma das primeiras das cinco ações que tratam dos ataques contra os Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.
Entre os denunciados, estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e os militares Augusto Heleno e Walter Braga Netto. A Ação Penal 2668 julga o chamado núcleo crucial dos atos antidemocráticos, que teria orquestrado as ações para garantir permanência autoritária no poder por meio de ruptura violenta da ordem democrática.
Saiba Mais