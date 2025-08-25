InícioPolítica
Justiça

STF abre credenciamento para público assistir o julgamento de Bolsonaro

Interessados devem preencher formulário entre os dias 27 e 28 de agosto

O julgamento está marcado para acontecer entre os dias 2 e 12 de setembro - (crédito: Felipe Sampaio/STF)
O julgamento está marcado para acontecer entre os dias 2 e 12 de setembro - (crédito: Felipe Sampaio/STF)

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados poderá ser acompanhado presencialmente pelo público geral. Para assistir direto das dependências do Supremo Tribunal Federal (STF), os interessados devem se inscrever, nesta quarta (27/8) e quinta-feira (28), para acompanhar o julgamento do “Núcleo 1” da Ação Penal, que apura tentativa de golpe de Estado no Brasil.

Os interessados devem preencher formulário entre 9h de quarta e 14h de quinta-feira. Um e-mail de confirmação da inscrição será enviado pelo Cerimonial do STF até 1º de setembro, conforme a disponibilidade de espaço. 

O julgamento está marcado para ocorrer entre os dias 2 e 12 de setembro e é uma das primeiras das cinco ações que tratam dos ataques contra os Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Entre os denunciados, estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e os militares Augusto Heleno e Walter Braga Netto. A Ação Penal 2668 julga o chamado núcleo crucial dos atos antidemocráticos, que teria orquestrado as ações para garantir permanência autoritária no poder por meio de ruptura violenta da ordem democrática.

Saiba Mais


Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 25/08/2025 23:38
x