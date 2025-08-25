STF abre credenciamento para público assistir o julgamento de Bolsonaro

O julgamento está marcado para acontecer entre os dias 2 e 12 de setembro - (crédito: Felipe Sampaio/STF)

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados poderá ser acompanhado presencialmente pelo público geral. Para assistir direto das dependências do Supremo Tribunal Federal (STF), os interessados devem se inscrever, nesta quarta (27/8) e quinta-feira (28), para acompanhar o julgamento do “Núcleo 1” da Ação Penal, que apura tentativa de golpe de Estado no Brasil.

Os interessados devem preencher formulário entre 9h de quarta e 14h de quinta-feira. Um e-mail de confirmação da inscrição será enviado pelo Cerimonial do STF até 1º de setembro, conforme a disponibilidade de espaço.

Leia também: PGR tem 48 horas para se pronunciar sobre defesa de Bolsonaro

O julgamento está marcado para ocorrer entre os dias 2 e 12 de setembro e é uma das primeiras das cinco ações que tratam dos ataques contra os Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Entre os denunciados, estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e os militares Augusto Heleno e Walter Braga Netto. A Ação Penal 2668 julga o chamado núcleo crucial dos atos antidemocráticos, que teria orquestrado as ações para garantir permanência autoritária no poder por meio de ruptura violenta da ordem democrática.

Saiba Mais Política AGU contrata escritório de advocacia nos EUA para rebater sanções

AGU contrata escritório de advocacia nos EUA para rebater sanções Política CPMI do INSS: oposição pauta convocação de ex-ministros da Previdência

CPMI do INSS: oposição pauta convocação de ex-ministros da Previdência Política Eduardo critica possíveis substitutos de Bolsonaro: "Querem dar ordens"

