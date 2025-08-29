Lula diz Pacheco tem que decidir logo se vai disputar governo de MG

Lula sobre Pacheco: "Não tenho dúvida de que os adversários dele vão se desmanchar em pó na disputa" - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (29/8) que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) “tem que tomar uma decisão” sobre concorrer ou não ao governo de Minas Gerais em 2026, e que “o tempo está terminando”. O petista defendeu que Pacheco é o candidato mais competitivo para o cargo.

“Eu acho que o tempo do Pacheco está terminando, porque o povo já começa a pensar o que vai acontecer nesse país”, declarou Lula em entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais. Pacheco estava ao seu lado durante o programa, assim como os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos).

“Eu acho que ele tem que tomar uma decisão, porque é importante. Quanto mais tempo ele demorar para tomar decisão, mais os outros vão ganhando espaço”, acrescentou.

Sem ‘plano B’

Na entrevista, o chefe do Executivo destacou o trabalho de Pacheco como presidente do Senado Federal, especialmente na articulação do programa que renegociou as dívidas dos estados, incluindo Minas Gerais, e na reação aos ataques de 8 de janeiro.

Questionado se tem um “plano B” caso o senador não queira concorrer, o petista negou. “Eu não tenho, porque eu não decido a política de Minas Gerais. Quem decide vai ser os partidos. Eu estou aqui apenas dando um palpite”, respondeu.

“Eu gostaria que ele (Pacheco) assumisse a responsabilidade porque ele será governador de MG, eu não tenho dúvida de que os adversários dele vão se desmanchar em pó na disputa”, acrescentou.

