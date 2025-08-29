InícioPolítica
Lula diz Pacheco tem que decidir logo se vai disputar governo de MG

Ao lado do senador, o presidente afirmou durante entrevista que Pacheco vencerá se decidir concorrer ao cargo, mas que o tempo "está terminando", pois os "outros" estão "ganhando espaço"

Lula sobre Pacheco: "Não tenho dúvida de que os adversários dele vão se desmanchar em pó na disputa" - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (29/8) que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) “tem que tomar uma decisão” sobre concorrer ou não ao governo de Minas Gerais em 2026, e que “o tempo está terminando”. O petista defendeu que Pacheco é o candidato mais competitivo para o cargo.

“Eu acho que o tempo do Pacheco está terminando, porque o povo já começa a pensar o que vai acontecer nesse país”, declarou Lula em entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais. Pacheco estava ao seu lado durante o programa, assim como os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos).

“Eu acho que ele tem que tomar uma decisão, porque é importante. Quanto mais tempo ele demorar para tomar decisão, mais os outros vão ganhando espaço”, acrescentou.

Sem ‘plano B’

Na entrevista, o chefe do Executivo destacou o trabalho de Pacheco como presidente do Senado Federal, especialmente na articulação do programa que renegociou as dívidas dos estados, incluindo Minas Gerais, e na reação aos ataques de 8 de janeiro.

Questionado se tem um “plano B” caso o senador não queira concorrer, o petista negou. “Eu não tenho, porque eu não decido a política de Minas Gerais. Quem decide vai ser os partidos. Eu estou aqui apenas dando um palpite”, respondeu.

“Eu gostaria que ele (Pacheco) assumisse a responsabilidade porque ele será governador de MG, eu não tenho dúvida de que os adversários dele vão se desmanchar em pó na disputa”, acrescentou.

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Por Victor Correia
postado em 29/08/2025 10:26 / atualizado em 29/08/2025 10:38
