Avião de Alckmin apresenta falhas mecânicas durante escala na Colômbia

A viagem de retorno ao Brasil do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e sua comitiva foi interrompida, nesta sexta-feira (29/9), após o avião que trazia o grupo, após série de agendas no México, apresentar problemas mecânicos. A aeronave registrou falhas em uma de suas mangueiras semi-hidráulicas durante uma parada programada para reabastecimento na cidade de Cali, na Colômbia.



Apesar de o avião apresentar condições de voo, a Força Aérea Brasileira (FAB) adotou protocolo de segurança e recomendou que a viagem fosse adiada. A medida foi tomada para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação.

Uma nova aeronave foi enviada para buscar o vice-presidente e sua equipe. O avião decolou da Base Aérea de Brasília às 10h de hoje e a chegada da comitiva à capital está prevista para as 21h. Todos os passageiros e a tripulação estão em segurança.

