Sob pressão, Celso Sabino nega saída do Turismo e mantém agenda no Pará

"Nosso foco é trabalhar pelo turismo e pelo Brasil. Não são verídicas as informações sobre uma possível saída", disse o ministro nesta sexta-feira (29/8) - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Em meio a rumores de que estaria sofrendo pressão do União Brasil para deixar o comando do Ministério do Turismo, Celso Sabino negou qualquer possibilidade de saída da pasta. O ministro reforçou que segue trabalhando pelo desenvolvimento do setor e afirmou que as informações não passam de especulações.

Nesta sexta-feira (29/8), Sabino esteve em Belém (PA), onde liderou a instalação das primeiras placas de sinalização turística da capital paraense. A iniciativa recebeu R$ 4,7 milhões em investimentos do ministério. “Nosso foco é trabalhar pelo turismo e pelo Brasil. Não são verídicas as informações sobre uma possível saída”, disse o ministro durante a agenda.

Leia mais: União Progressista nasce dividida

A manifestação ocorre em um momento de desgaste na relação entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o União Brasil. Recentemente, Lula declarou que “não gosta” do presidente da sigla, Antonio Rueda, a quem chamou de “golpista”. As declarações provocaram reação imediata do partido, que divulgou nota oficial cobrando respeito institucional.

Leia mais: União Progressista nasce dividida

O episódio expôs o desconforto da sigla em relação ao governo e levantou dúvidas sobre a permanência dos quadros do União Brasil no primeiro escalão. Atualmente, além de Celso Sabino no Turismo, a legenda comanda os ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional, com Waldez Góes, e das Comunicações, com Juscelino Filho.

Apesar do clima de instabilidade, Sabino buscou transmitir tranquilidade ao reafirmar a continuidade de sua gestão. A avaliação no Planalto é de que a relação com o União Brasil precisa ser reconstruída para evitar maiores desgastes, sobretudo em um momento de articulação política sensível no Congresso.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular