Sob pressão, Celso Sabino nega saída do Turismo e mantém agenda no Pará

Mal-estar entre governo e União Brasil teve como estopim críticas de Lula ao presidente da sigla, Antonio Rueda

"Nosso foco é trabalhar pelo turismo e pelo Brasil. Não são verídicas as informações sobre uma possível saída", disse o ministro nesta sexta-feira (29/8) - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Em meio a rumores de que estaria sofrendo pressão do União Brasil para deixar o comando do Ministério do Turismo, Celso Sabino negou qualquer possibilidade de saída da pasta. O ministro reforçou que segue trabalhando pelo desenvolvimento do setor e afirmou que as informações não passam de especulações.

Nesta sexta-feira (29/8), Sabino esteve em Belém (PA), onde liderou a instalação das primeiras placas de sinalização turística da capital paraense. A iniciativa recebeu R$ 4,7 milhões em investimentos do ministério. “Nosso foco é trabalhar pelo turismo e pelo Brasil. Não são verídicas as informações sobre uma possível saída”, disse o ministro durante a agenda.

A manifestação ocorre em um momento de desgaste na relação entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o União Brasil. Recentemente, Lula declarou que “não gosta” do presidente da sigla, Antonio Rueda, a quem chamou de “golpista”. As declarações provocaram reação imediata do partido, que divulgou nota oficial cobrando respeito institucional.

O episódio expôs o desconforto da sigla em relação ao governo e levantou dúvidas sobre a permanência dos quadros do União Brasil no primeiro escalão. Atualmente, além de Celso Sabino no Turismo, a legenda comanda os ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional, com Waldez Góes, e das Comunicações, com Juscelino Filho.

Apesar do clima de instabilidade, Sabino buscou transmitir tranquilidade ao reafirmar a continuidade de sua gestão. A avaliação no Planalto é de que a relação com o União Brasil precisa ser reconstruída para evitar maiores desgastes, sobretudo em um momento de articulação política sensível no Congresso.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 29/08/2025 16:35 / atualizado em 29/08/2025 16:41
