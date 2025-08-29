Ministros de Lula lançam pré-candidatura de Pacheco ao governo de MG

Em visita de Lula a Contagem, na RMBH, ministros defendem candidatura de Rodrigo Pacheco ao governo de Minas - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (29/8), serviu de palanque para o lançamento da pré-candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSD) ao governo de Minas em 2026.

Em discursos com forte tom eleitoral, os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e de Cidades, Jader Filho, endossaram o nome do ex-presidente do Senado, classificando-o como o "mais preparado" para comandar o estado.

O primeiro a discursar foi Silveira, que exaltou o papel de Pacheco na defesa da democracia e fez uma alusão direta a um episódio recente protagonizado pelo governador Romeu Zema (Novo) para criticá-lo.

“Um dos maiores valores que nós temos no nosso país é a nossa democracia. E que agora eu tenho absoluta convicção, com essa mesma determinação, (...) vai chamar os secretários para poder trabalhar e desenvolver Minas. Meu amigo, Senador Rodrigo Pacheco!”, declarou Silveira, em referência ao episódio em que Zema comeu uma banana com casca para criticar o governo Lula.

O ministro de Minas e Energia afirmou ainda estar "ansioso" para o início da campanha. “Tô doido pra poder passar o final de semana com você, pelas estradas de Minas, defendendo a volta da boa política, a volta da política que constrói, a volta da política do diálogo”, completou.

Na sequência, o ministro das Cidades, Jader Filho, subiu o tom e disse que Pacheco, um dos políticos mais "brilhantes" de sua geração, tem a "obrigação" de disputar o governo para corrigir os rumos do estado.

“Minas, nos últimos anos, fez algumas escolhas erradas. Escolhas que não honram a história de Minas Gerais, de Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek. Você, Rodrigo, tem uma oportunidade. Uma obrigação com o Brasil e uma obrigação com Minas Gerais”, afirmou o ministro.

Dirigindo-se diretamente ao senador, Jader Filho concluiu: “Você não pode se omitir, você tem que ser o futuro governador de Minas Gerais. Sei que não é fácil, Rodrigo, mas Minas Gerais precisa ter uma opção do teu tamanho, porque Minas Gerais tem uma história e você, eu tenho certeza, que vai voltar a colocar a história de Minas Gerais no rumo sério, no rumo certo”.

O evento também conta com a presença do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), deputados federais e estaduais, além de lideranças políticas locais.

O que Lula veio anunciar em Minas?

Para Contagem: entrega de trecho do corredor viário da Avenida Newton Cardoso e anúncio de R$ 1 bilhão para a expansão do metrô;

Para Belo Horizonte: assinatura de contratos de R$ 456 milhões para faixas exclusivas de ônibus e 100 novos ônibus elétricos;

Para Montes Claros: Inauguração do centro de tecnologia Acelen Agripark, para produção de biocombustíveis.

Lula volta a Minas na semana que vem?

Na próxima semana, Lula volta a BH para o lançamento do programa Gás do Povo, que entregará botijões de gás diretamente a famílias vulneráveis.