Ministros de Lula alfinetam Zema: "lacração na internet"

Ministro das Cidades, Jader Filho, disse que em Minas Gerais tem muita gente que, em vez de trabalhar, fica perdendo tempo na internet, se referindo a Romeu Zema

O ministro das Cidades, Jader Filho, mandou indiretas para o governador Romeu Zema (Novo) durante

visita à Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), nesta sexta-feira (29/08).

Segundo o ministro, que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua agenda na cidade

da RMBH, o chefe do Executivo e seus ministros trabalham e não ficam fazendo "lacração na

internet".

"O presidente Lula trabalha, a gente não fica lacrando na internet, não! A gente traz referência para o povo de Contagem e para o povo de Minas Gerais. É isso que o presidente Lula faz. Porque aqui, presidente, em Minas Gerais, tem muita gente que, em vez de trabalhar, fica perdendo tempo na internet. O senhor não, presidente. O senhor trata da vida real" , disse o ministro.

Crítica semelhante foi feita pelos ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD). Segundo ele, Minas Gerais precisa de um homem público que acorde de manhã e chame os secretários para tratar dos problemas "ao invés de comer banana com casca". Silveira se referia ao governador mineiro que publicou um vídeo em suas redes sociais comendo banana com casca para criticar a alta do preço dos alimentos.

"O senhor trata da vida do povo que vai andar aqui nessa via. Porque vocês sabem o tempo que perdem no trânsito, o tempo que perdem no transporte inseguro. E é isso que nós temos que fazer aqui", disse Silveira ao presidente Lula.