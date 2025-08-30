PC prende assaltantes da casa da família Bolsonaro no Rio de Janeiro

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (29/8), dois homens suspeitos de participação no roubo que teve como vítimas membros da família Bolsonaro, em Resende, no sul do Rio de Janeiro. A ação ocorreu no bairro Paraíso, cinco dias após o crime.

De acordo com a 89ª Delegacia de Polícia, as diligências começaram no domingo (24/8), no mesmo dia do assalto, com análise de imagens e levantamento de informações sobre os veículos usados pelos envolvidos. A investigação apontou a participação de ao menos cinco pessoas.

As apurações se estenderam ao estado de São Paulo, para identificar o trajeto dos suspeitos após o crime. Segundo a Polícia Civil, os veículos utilizados tinham placas furtadas, que foram substituídas por originais após a ação.

O carro roubado das vítimas foi abandonado, e outro veículo usado no crime foi encontrado na sexta-feira com os suspeitos. Também foram apreendidos um revólver, munições, um simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares, roupas usadas no assalto e parte dos bens levados, reconhecidos pelas vítimas.

A investigação continua para identificar e prender os demais envolvidos.