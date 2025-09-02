Senadora Leila Barros e deputada bolsonarista batem boca na CPMI do INSS

A senadora Leila Barros (PDT-DF) e a deputada federal Coronel Fernanda (PL-MS) protagonizaram um bate boca durante sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os desvios no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), nesta segunda-feira (1º/9).
Após o colegiado aprovar unanimemente os requerimentos de pedidos de prisão preventiva de 21 suspeitos de integrarem os esquemas, Leila e a deputada bolsonarista passam a discutir e chegam a ficar cara à cara. No vídeo é possível ver os demais integrantes da Comissão separando as duas, enquanto o senador Carlos Viana (Podemos - MG), presidente do colegiado, pede calma.
Veja o momento da briga:
A senadora Leila Barros usou as redes sociais para explicar o confronto com a parlamentar do PL. “Estou na CPMI do INSS para defender a verdade”, declara. “Assim como fiz hoje, continuarei votando favoravelmente a todas as propostas que visem identificar os culpados e que garantam justiça aos aposentados e pensionistas prejudicados. A vida pública exige firmeza, e é assim que eu atuo”.
Estou na CPMI do INSS para defender a verdade. Assim como fiz hoje, continuarei votando favoravelmente a todas as propostas que visem identificar os culpados e que garantam justiça aos aposentados e pensionistas prejudicados. A vida pública exige firmeza, e é assim que eu atuo. pic.twitter.com/rbk0nDJIhy— Leila do Vôlei (@leiladovolei) September 2, 2025
A equipe da Coronel Fernanda afirma que a discussão começou após a senadora ter se irritado com a comemoração da deputada pela aprovação dos requerimentos. No X, antigo twitter, a deputada afirma que não irá se intimidar.
Não vamos nos intimidar !
NA CPMI DO INSS APROVAMOS A PRISÃO PREVENTIVA CONTRA INVESTIGADOS.— Coronel Fernanda. (@CoronelFernand9) September 2, 2025
Após os ânimos se acalmarem, a sessão seguiu adiante.
