Senadora Leila Barros e deputada bolsonarista batem boca na CPMI do INSS

Leila Barros (PDT-DF) e Coronel Fernanda (PL-MS) chegaram a ficar cara à cara e tiveram de ser separadas

Confusão começou após o colegiado aprovar o requerimento de pedidos de prisão preventiva de suspeitos de integrar o esquema - (crédito: Reprodução Redes Sociais)
A senadora Leila Barros (PDT-DF) e a deputada federal Coronel Fernanda (PL-MS) protagonizaram um bate boca durante sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os desvios no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), nesta segunda-feira (1º/9).

Após o colegiado aprovar unanimemente os requerimentos de pedidos de prisão preventiva de 21 suspeitos de integrarem os esquemas, Leila e a deputada bolsonarista passam a discutir e chegam a ficar cara à cara. No vídeo é possível ver os demais integrantes da Comissão separando as duas, enquanto o senador Carlos Viana (Podemos - MG), presidente do colegiado, pede calma.

A senadora Leila Barros usou as redes sociais para explicar o confronto com a parlamentar do PL. “Estou na CPMI do INSS para defender a verdade”, declara. “Assim como fiz hoje, continuarei votando favoravelmente a todas as propostas que visem identificar os culpados e que garantam justiça aos aposentados e pensionistas prejudicados. A vida pública exige firmeza, e é assim que eu atuo”.

A equipe da Coronel Fernanda afirma que a discussão começou após a senadora ter se irritado com a comemoração da deputada pela aprovação dos requerimentos. No X, antigo twitter, a deputada afirma que não irá se intimidar. 

Após os ânimos se acalmarem, a sessão seguiu adiante. 

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 02/09/2025 00:06 / atualizado em 02/09/2025 00:10
